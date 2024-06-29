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Последний герой
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Последний герой, список сезонов
Последний герой
16+
Год выпуска
2001
Страна
Россия
Эпизод длится
55 минут
Телеканал
ТВ-3
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
2
голоса
6.3
IMDb
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Список сезонов телешоу «Последний герой»
Остаться в живых
13 эпизодов
17 ноября 2001 - 16 февраля 2002
Последний герой 2. Остаться в живых
13 эпизодов
5 октября 2002 - 28 декабря 2002
Последний герой 3. Остаться в живых
13 эпизодов
1 февраля 2003 - 26 апреля 2003
Конец игры
12 эпизодов
11 октября 2003 - 28 декабря 2003
Супер игра
13 эпизодов
2 октября 2004 - 27 декабря 2004
Забытые в раю
14 эпизодов
16 ноября 2008 - 1 марта 2009
Остаться людьми (Актеры против Экстрасенсов)
13 эпизодов
2 марта 2019 - 25 мая 2019
Зрители против звезд
13 эпизодов
8 февраля 2020 - 2 мая 2020
Чемпионы против новичков
13 эпизодов
6 февраля 2021 - 1 мая 2021
Сезон 10. Остаться семьей
10 эпизодов
28 октября 2023 - 30 декабря 2023
Сезон 11. Русский сезон
1 эпизод
29 июня 2024
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