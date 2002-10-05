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Последний герой (2001), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Последний герой
Киноафиша Сериалы Последний герой Сезоны Сезон 2

Последний герой 16+
Название Последний герой 2. Остаться в живых
Премьера сезона 5 октября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 13
Продолжительность сезона 11 часов 55 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Последний герой»

Во 2 сезоне шоу «Последний герой» участниками вновь стали представители шоу-бизнеса и обычные люди, которые прошли отбор. Для выживания в экстремальных условиях им пришлось использовать все свои навыки и умения. Съемки проходили в Малайзии, вблизи острова Калимантан. На этот раз в проекте приняли участие 20 смельчаков, которым предстояло продержаться 41 день. Героев поделили на 2 племени: «Обезьяны» и «Слоны». Среди ярких участников этого сезона Елена Барткова, Андрей Колесников, Мария Ревзина и другие. В этом сезоне правила ужесточились — участники покидали остров не только на советах, но и во время проваленных испытаний.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Последний герой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Выпуск 14. Ультиматум (Обезьяны и Слоны)
Сезон 2 Серия 1
5 октября 2002
Выпуск 15. Чёрное и белое
Сезон 2 Серия 2
12 октября 2002
Выпуск 16. Предостережение
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2002
Выпуск 17. Разбитое сердце
Сезон 2 Серия 4
26 октября 2002
Выпуск 18. Обмен
Сезон 2 Серия 5
2 ноября 2002
Выпуск 19. Примирение
Сезон 2 Серия 6
9 ноября 2002
Выпуск 20. Тигры
Сезон 2 Серия 7
16 ноября 2002
Выпуск 21. Бумеранг
Сезон 2 Серия 8
23 ноября 2002
Выпуск 22. Шанс
Сезон 2 Серия 9
30 ноября 2002
Выпуск 23. Исполнение желаний
Сезон 2 Серия 10
7 декабря 2002
Выпуск 24. любви
Сезон 2 Серия 11
14 декабря 2002
Выпуск 25. Карнавал
Сезон 2 Серия 12
21 декабря 2002
Выпуск 26. Замки на песке
Сезон 2 Серия 13
28 декабря 2002
График выхода всех сериалов
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