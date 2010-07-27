Кулинары-любители поражают воображение судей и аудиторию своими кулинарными изысками. Повара расскажут зрителям, как в домашних условиях приготовить еду, которая не будет уступать ресторанной. Мастерство претендентов на главный приз оценит жюри под предводительством Гордона Рамзи. Тот, кто дойдет до финала и превзойдет конкурентов, получит не только звание лучшего кулинара страны, но и денежный приз в размере 250 тысяч долларов, а также возможность выпустить собственную поваренную книгу с авторскими рецептами.