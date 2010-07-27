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Постер к сериалу Лучший повар Америки
Постер к сериалу Лучший повар Америки
Постер к сериалу Лучший повар Америки
Постер к сериалу Лучший повар Америки
Постер к сериалу Лучший повар Америки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки

Лучший повар Америки (2010 - …)

MasterChef 12+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 13 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 243 часа 0 минут
О чем сериал

Кулинары-любители поражают воображение судей и аудиторию своими кулинарными изысками. Повара расскажут зрителям, как в домашних условиях приготовить еду, которая не будет уступать ресторанной. Мастерство претендентов на главный приз оценит жюри под предводительством Гордона Рамзи. Тот, кто дойдет до финала и превзойдет конкурентов, получит не только звание лучшего кулинара страны, но и денежный приз в размере 250 тысяч долларов, а также возможность выпустить собственную поваренную книгу с авторскими рецептами.

Лучший повар Америки - трейлер
Лучший повар Америки
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гордон Рамзи
Гордон Рамзи Host/Judge
Aarón Sánchez Judge
Joe Bastianich Judge
Graham Elliot Judge
Christina Tosi Judge
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лучший повар Америки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 13 эпизодов
 
Лучший повар Америки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 20 эпизодов
 
Лучший повар Америки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 20 эпизодов
 
Лучший повар Америки - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 25 эпизодов
 
Лучший повар Америки - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 19 эпизодов
 
Лучший повар Америки - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 20 эпизодов
 
Лучший повар Америки - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2016, 19 эпизодов
 
Лучший повар Америки - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2017, 21 эпизод
 
Лучший повар Америки - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2018, 23 эпизода
 
Лучший повар Америки - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2019, 25 эпизодов
 
Лучший повар Америки - Сезон 11: Легенды / Season 11: Legends Сезон 11: Легенды / Season 11: Legends
2021, 18 эпизодов
 
Лучший повар Америки - Сезон 12: Вернуться к победе / Season 12: Back To Win Сезон 12: Вернуться к победе / Season 12: Back To Win
2022, 20 эпизодов
 
Лучший повар Америки - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
TBA,
 
Кадры из телешоу
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