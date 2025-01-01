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Лучший повар Америки, список сезонов

MasterChef 12+
Год выпуска 2010
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список сезонов телешоу «Лучший повар Америки»
Лучший повар Америки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 27 июля 2010 - 15 сентября 2010
 
Лучший повар Америки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов 6 июня 2011 - 16 августа 2011
 
Лучший повар Америки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов 4 июня 2012 - 10 сентября 2012
 
Лучший повар Америки - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
25 эпизодов 22 мая 2013 - 11 сентября 2013
 
Лучший повар Америки - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
19 эпизодов 26 мая 2014 - 15 сентября 2014
 
Лучший повар Америки - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
20 эпизодов 20 мая 2015 - 16 сентября 2015
 
Лучший повар Америки - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
19 эпизодов 1 июня 2016 - 14 сентября 2016
 
Лучший повар Америки - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
21 эпизод 31 мая 2017 - 20 сентября 2017
 
Лучший повар Америки - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
23 эпизода 30 мая 2018 - 19 сентября 2018
 
Лучший повар Америки - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
25 эпизодов 29 мая 2019 - 18 сентября 2019
 
Лучший повар Америки - Сезон 11: Легенды / Season 11: Legends Сезон 11: Легенды / Season 11: Legends
18 эпизодов 2 июня 2021 - 15 сентября 2021
 
Лучший повар Америки - Сезон 12: Вернуться к победе / Season 12: Back To Win Сезон 12: Вернуться к победе / Season 12: Back To Win
20 эпизодов 25 мая 2022 - 14 сентября 2022
 
Лучший повар Америки - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
20 эпизодов 24 мая 2023 - 20 сентября 2023
 
Лучший повар Америки - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
19 эпизодов 29 мая 2024 - 18 сентября 2024
 
Лучший повар Америки - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
17 эпизодов 21 мая 2025 - 17 сентября 2025
 
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