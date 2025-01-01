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Лучший повар Америки
Сезоны
Лучший повар Америки, список сезонов
MasterChef
12+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FOX
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
7.2
IMDb
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Список сезонов телешоу «Лучший повар Америки»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
27 июля 2010 - 15 сентября 2010
Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов
6 июня 2011 - 16 августа 2011
Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов
4 июня 2012 - 10 сентября 2012
Сезон 4 / Season 4
25 эпизодов
22 мая 2013 - 11 сентября 2013
Сезон 5 / Season 5
19 эпизодов
26 мая 2014 - 15 сентября 2014
Сезон 6 / Season 6
20 эпизодов
20 мая 2015 - 16 сентября 2015
Сезон 7 / Season 7
19 эпизодов
1 июня 2016 - 14 сентября 2016
Сезон 8 / Season 8
21 эпизод
31 мая 2017 - 20 сентября 2017
Сезон 9 / Season 9
23 эпизода
30 мая 2018 - 19 сентября 2018
Сезон 10 / Season 10
25 эпизодов
29 мая 2019 - 18 сентября 2019
Сезон 11: Легенды / Season 11: Legends
18 эпизодов
2 июня 2021 - 15 сентября 2021
Сезон 12: Вернуться к победе / Season 12: Back To Win
20 эпизодов
25 мая 2022 - 14 сентября 2022
Сезон 13 / Season 13
20 эпизодов
24 мая 2023 - 20 сентября 2023
Сезон 14 / Season 14
19 эпизодов
29 мая 2024 - 18 сентября 2024
Сезон 15 / Season 15
17 эпизодов
21 мая 2025 - 17 сентября 2025
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