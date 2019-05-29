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Лучший повар Америки (2010), 10 сезон

Постер к 10-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 10

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 29 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 25
Продолжительность сезона 25 часов 0 минут
О чем 10-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

В 10-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» 36 поваров прибыли на проект, желая попасть в 20 лучших. Для этого участники должны пройти прослушивание, произвести впечатление на судей и получить заветный белый фартук, который позволит им пройти в следующий этап. В рамках первого испытания участникам проекта продстоит за 45 минут приготовить свое фирменное блюдо и поразить воображение судейского состава под руководством Гордона Рамзи. Они должны быстро продемонстрировать кулинарное мастерство прежде, чем они столкнутся с испытанием с загадочной коробкой. Только 18 поваров смогут продвинуться дальше в соревновании.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Эпичные прослушивания 10-го сезона - Часть 1 The Epic 10th Season Auditions - Pt. 1
Сезон 10 Серия 1
29 мая 2019
Эпичные прослушивания 10-го сезона - Часть 2 Auditions - Pt. 2 / The Battle Round
Сезон 10 Серия 2
5 июня 2019
Загадочная коробка Гордона Gordon's Mystery Box
Сезон 10 Серия 3
12 июня 2019
Вечеринка у бассейна в честь 10-го сезона! 10th Season Pool Party!
Сезон 10 Серия 4
19 июня 2019
Шоу слепых цыплят The Blind Chicken Show
Сезон 10 Серия 5
20 июня 2019
Острая специя Hot & Spicy
Сезон 10 Серия 6
26 июня 2019
Гордон берется за Тарт Gordon Takes on a Tarte
Сезон 10 Серия 7
27 июня 2019
Джо рискует Joe Takes a Risk
Сезон 10 Серия 8
10 июля 2019
Тэг Номандные слезы и истерики Tag Team Tears & Tantrums
Сезон 10 Серия 9
11 июля 2019
Свадьба Геррона Gerron's Wedding
Сезон 10 Серия 10
17 июля 2019
Барбекю на заднем дворе Backyard BBQ
Сезон 10 Серия 11
18 июля 2019
Король крабов King of the Crabs
Сезон 10 Серия 12
24 июля 2019
Чей-то тост Someone's Toast
Сезон 10 Серия 13
25 июля 2019
Позволь им съесть пирог Let Them Eat Cake
Сезон 10 Серия 14
31 июля 2019
Маленький десерт, большие проблемы Small Dessert, Big Problems
Сезон 10 Серия 15
1 августа 2019
NASCAR – Финишная линия NASCAR - Finish Line Feed
Сезон 10 Серия 16
7 августа 2019
Коробка в коробке в коробке Box in a Box in a Box
Сезон 10 Серия 17
8 августа 2019
Сногсшибательная еда Mind Blowing Food
Сезон 10 Серия 18
14 августа 2019
Выкапывание Pigging Out
Сезон 10 Серия 19
15 августа 2019
Один чудо-пан One Pan Wonder
Сезон 10 Серия 20
21 августа 2019
Воссоединение семьи Family Reunion
Сезон 10 Серия 21
28 августа 2019
Лондон зовет - Часть 1 London Calling - Pt. 1
Сезон 10 Серия 22
4 сентября 2019
Лондон зовет - Часть 2 London Calling - Pt. 2
Сезон 10 Серия 23
11 сентября 2019
Финал, ч. 1 The Finale - Pt. 1
Сезон 10 Серия 24
18 сентября 2019
Финал, ч. 2 The Finale - Pt. 2
Сезон 10 Серия 25
18 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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