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Лучший повар Америки (2010), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 2

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

Во 2-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» претенденты на звание лучшего кулинара США приготовят свои фирменные блюда и представят их судьям – Гордону Рамзи, Джо Бастианичу и Грэму Эллиоту. Повара-любители пройдут испытание, и только самые достойные получат белый фартук и возможность перейти к следующему этапу конкурса. В следующем выпуске испытания продолжаются, и, как обычно, у конкурсантов есть ограниченное количество времени, чтобы приготовить фирменные блюда на глазах у судей. Как только они получают не менее двух голосов от трех судей, им достается белый фартук и возможность бороться дальше.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Прослушивание (1) Audition (1)
Сезон 2 Серия 1
6 июня 2011
Прослушивание (2) Audition (2)
Сезон 2 Серия 2
7 июня 2011
Прослушивание (3) / Выявлено 38 лучших Audition (3) / Top 38 Revealed
Сезон 2 Серия 3
13 июня 2011
Выявлено 18 лучших Top 18 Revealed
Сезон 2 Серия 4
14 июня 2011
2 выбыло / Выявлено 16 лучших 2 Eliminated / Top 16 Revealed
Сезон 2 Серия 5
20 июня 2011
16 лучших участников Top 16 Compete
Сезон 2 Серия 6
21 июня 2011
15 лучших участников Top 15 Compete
Сезон 2 Серия 7
27 июня 2011
14 лучших участников Top 14 Compete
Сезон 2 Серия 8
28 июня 2011
13 лучших участников Top 13 Compete
Сезон 2 Серия 9
5 июля 2011
12 лучших участников Top 12 Compete
Сезон 2 Серия 10
11 июля 2011
11 лучших участников Top 11 Compete
Сезон 2 Серия 11
18 июля 2011
10 лучших участников Top 10 Compete
Сезон 2 Серия 12
19 июля 2011
9 лучших участников Top 9 Compete
Сезон 2 Серия 13
26 июля 2011
8 лучших участников Top 8 Compete
Сезон 2 Серия 14
1 августа 2011
7 лучших участников Top 7 Compete
Сезон 2 Серия 15
2 августа 2011
6 лучших участников Top 6 Compete
Сезон 2 Серия 16
8 августа 2011
5 лучших участников Top 5 Compete
Сезон 2 Серия 17
9 августа 2011
4 лучших участника Top 4 Compete
Сезон 2 Серия 18
15 августа 2011
3 лучших участника Top 3 Compete
Сезон 2 Серия 19
16 августа 2011
ПОБЕДИТЕЛЬ объявлен WINNER Announced
Сезон 2 Серия 20
16 августа 2011
График выхода всех сериалов
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