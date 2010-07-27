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Лучший повар Америки (2010), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 1

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

В 1-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» талантливые и не очень кулинары сражаются за почетный статус лучшего в США и главный денежный приз. В одном из выпусков участники проходят два основных задания, которые позволят судьям под руководством Гордона Рамзи определить уровень их мастерства. Первое заключается в том, чтобы нарезать лук и продолжать до тех пор, пока судьи не скажут им остановиться. Второе состоит в том, чтобы приготовить блюдо из яйца с использованием любых ингредиентов за полчаса. В другом выпуске участникам предстоит за 45 минут приготовить блюдо из нарезанной свиной отбивной, используя остальные ингредиенты на выбор.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Прослушивания (1) Auditions (1)
Сезон 1 Серия 1
27 июля 2010
Прослушивания (2) Auditions (2)
Сезон 1 Серия 2
3 августа 2010
Выявлено 14 лучших Top 14 Revealed
Сезон 1 Серия 3
10 августа 2010
14 поваров соревнуются (1) 14 Chefs Compete (1)
Сезон 1 Серия 4
18 августа 2010
14 поваров соревнуются (2) 14 Chefs Compete (2)
Сезон 1 Серия 5
18 августа 2010
11 поваров соревнуются (1) 11 Chefs Compete (1)
Сезон 1 Серия 6
25 августа 2010
11 поваров соревнуются (2) 11 Chefs Compete (2)
Сезон 1 Серия 7
25 августа 2010
9 поваров соревнуются (1) 9 Chefs Compete (1)
Сезон 1 Серия 8
1 сентября 2010
9 поваров соревнуются (2) 9 Chefs Compete (2)
Сезон 1 Серия 9
1 сентября 2010
6 лучших участников (1) Top 6 Compete (1)
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2010
6 лучших участников (2) Top 6 Compete (2)
Сезон 1 Серия 11
8 сентября 2010
Выявлен победитель (1) Winner Revealed (1)
Сезон 1 Серия 12
15 сентября 2010
Выявлен победитель (2) Winner Revealed (2)
Сезон 1 Серия 13
15 сентября 2010
График выхода всех сериалов
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