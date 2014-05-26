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Лучший повар Америки (2010), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 5

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 26 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 19
Продолжительность сезона 19 часов 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

В 5-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» известный шеф-повар Гордон Рамзи вместе с коллегой-ресторатором Джо Бастианичем и кулинаром Грэмом Эллиотом возвращаются, проводя команду участников через серию сложных раундов на выбывание и превращая поваров-любителей в профессионалов высокого класса. В первом соревновании сезона с загадочной коробкой у финалистов будет 90 минут, чтобы приготовить впечатляющее блюдо, используя в основном десертные ингредиенты. Победитель будет иметь преимущество в следующем раунде и решать, какое классическое американское блюдо будут готовить оставшиеся участники в отборочном туре.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
30 лучших участников Top 30 Compete
Сезон 5 Серия 1
26 мая 2014
22 лучших участника Top 22 Compete
Сезон 5 Серия 2
2 июня 2014
20 лучших участников Top 20 Compete
Сезон 5 Серия 3
9 июня 2014
18 лучших участников Top 18 Compete
Сезон 5 Серия 4
16 июня 2014
17 лучших участников Top 17 Compete
Сезон 5 Серия 5
23 июня 2014
16 лучших участников Top 16 Compete
Сезон 5 Серия 6
30 июня 2014
15 лучших участников Top 15 Compete
Сезон 5 Серия 7
7 июля 2014
14 лучших участников Top 14 Compete
Сезон 5 Серия 8
14 июля 2014
13 лучших участников Top 13 Compete
Сезон 5 Серия 9
21 июля 2014
12 лучших участников Top 12 Compete
Сезон 5 Серия 10
28 июля 2014
11 лучших участников Top 11 Compete
Сезон 5 Серия 11
4 августа 2014
10 лучших участников Top 10 Compete
Сезон 5 Серия 12
11 августа 2014
8 лучших участников Top 8 Compete
Сезон 5 Серия 13
18 августа 2014
7 лучших участников Top 7 Compete
Сезон 5 Серия 14
25 августа 2014
6 лучших участников Top 6 Compete
Сезон 5 Серия 15
1 сентября 2014
5 лучших участников Top 5 Compete
Сезон 5 Серия 16
8 сентября 2014
4 лучших участника Top 4 Compete
Сезон 5 Серия 17
8 сентября 2014
3 лучших участника Top 3 Compete
Сезон 5 Серия 18
15 сентября 2014
Победитель выбран Winner Chosen
Сезон 5 Серия 19
15 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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