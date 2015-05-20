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Лучший повар Америки (2010), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 6

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 20 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

В 6-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» попытать счастья решают сорок лучших поваров, которые соревнуются в соревновании один на один, чтобы сузить круг претендентов до двадцати лучших. Чтобы перейти в следующий раунд, кулинары должны быть полны решимости перехитрить своих соперников в серии противостояний лицом к лицу, заработать белый фартук и побороться за шанс выиграть почетное звание лучшего повара в США. После того как битва за фартук завершится, 20 лучших поваров Америки примут участие в первом испытании. Каждому участнику дадут 20 основных ингредиентов и поручат приготовить блюдо для торжественного ужина с судьями.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Да начнется битва (40 лучших) Let the Battle Commence (Top 40)
Сезон 6 Серия 1
20 мая 2015
Битва продолжается (22 лучших) The Battle Continues (Top 22)
Сезон 6 Серия 2
20 мая 2015
100-й эпизод: Ты яблоко моего пирога (22 лучших снова соревнуются!) 100th Episode: You're the Apple of My Pie (Top 22 Compete Again!)
Сезон 6 Серия 3
27 мая 2015
Американские горки с корицей (20 лучших) Cinammon Roll-er Coaster (Top 20)
Сезон 6 Серия 4
3 июня 2015
Стремление к победе Clawing to Victory
Сезон 6 Серия 5
10 июня 2015
Что происходит в Вегасе Остейкается в Вегасе What Happens in Vegas Steaks in Vegas
Сезон 6 Серия 6
17 июня 2015
Принеси домой бекон Bring Home the Bacon
Сезон 6 Серия 7
24 июня 2015
С Днем Рождения, МастерШеф! Happy Birthday, MasterChef!
Сезон 6 Серия 8
1 июля 2015
Лучшие хиты Гордона Gordon's Greatest Hits
Сезон 6 Серия 9
8 июля 2015
Райс Райс Бэби Rice Rice Baby
Сезон 6 Серия 10
15 июля 2015
Грузчики и пекари Moo-vers and Bakers
Сезон 6 Серия 11
22 июля 2015
Воссоединение семьи Family Reunion
Сезон 6 Серия 12
29 июля 2015
Маленькая южная вспышка A Little Southern Flare
Сезон 6 Серия 13
5 августа 2015
Получение преимущества в соревновании Getting A-Head in the Competition
Сезон 6 Серия 14
12 августа 2015
Буря назревает A Storm's a Brewing
Сезон 6 Серия 15
19 августа 2015
Захват ресторана The Restaurant Takeover
Сезон 6 Серия 16
26 августа 2015
Возвращение чемпионов Return of the Champions
Сезон 6 Серия 17
2 сентября 2015
Думайте нестандартно Think Inside the Box
Сезон 6 Серия 18
9 сентября 2015
Команда Гордона Рамзи Team Gordon Ramsay
Сезон 6 Серия 19
16 сентября 2015
Финал The Finale
Сезон 6 Серия 20
16 сентября 2015
График выхода всех сериалов
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