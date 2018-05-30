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Лучший повар Америки (2010), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 9

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 30 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

В 9-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» команда из 43 талантливых поваров примет участие в битве, где они будут бороться за место в топ-24. У каждого из судей имеется по восемь фартуков. Их они раздадут поварам, которых сочтут наиболее достойными. В первом испытании Гордон научит кулинаров-любителей, как правильно разделывать крабов, после чего участники должны будут использовать полученные знания на практике. Те, чьи навыки не соответствуют требованиям, столкнутся с испытанием на выбывание. Гордон покажет, как приготовить свое фирменное блюдо «Краб Бенедикт». Затем судьи решат, кто из участников останется, а кто отправится домой.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Судьи сражаются The Judges Do Battle
Сезон 9 Серия 1
30 мая 2018
Судьи сражаются, часть 2 The Judges Do Battle, Pt. 2
Сезон 9 Серия 2
30 мая 2018
Судьи сражаются, часть 3 The Judges Do Battle, Pt. 3
Сезон 9 Серия 3
6 июня 2018
Герои родного штата Home State Heroes
Сезон 9 Серия 4
6 июня 2018
Мастер-класс Гордона Рамзи Gordon Ramsay Masterclass
Сезон 9 Серия 5
13 июня 2018
Проблемы с пивоварением Trouble Brewing
Сезон 9 Серия 6
20 июня 2018
Блюда чемпионата мира по футболу World Cup Dishes
Сезон 9 Серия 7
27 июня 2018
Свадьба Гордона Рамзи A Gordon Ramsay Wedding
Сезон 9 Серия 8
11 июля 2018
Большой не легкий The Big Not Easy
Сезон 9 Серия 9
18 июля 2018
Взлет или падение Rise or Fall
Сезон 9 Серия 10
25 июля 2018
Дети в порядке The Kids are Alright
Сезон 9 Серия 11
1 августа 2018
Жарить сегодня Frying Tonight
Сезон 9 Серия 12
8 августа 2018
Только для палтуса Just for the Halibut
Сезон 9 Серия 13
15 августа 2018
Небо это предел Sky's the Limit
Сезон 9 Серия 14
22 августа 2018
Команда тегов Tag Team
Сезон 9 Серия 15
22 августа 2018
Американские герои American Heroes
Сезон 9 Серия 16
29 августа 2018
He проматывай и не будешь нуждаться Waste Not Want Not
Сезон 9 Серия 17
29 августа 2018
Захват ресторана Restaurant Takeover
Сезон 9 Серия 18
5 сентября 2018
Готовим с душой Cooking with Heart
Сезон 9 Серия 19
5 сентября 2018
Битва говядины Battle of the Beef
Сезон 9 Серия 20
12 сентября 2018
Полуфинал The Semi Final
Сезон 9 Серия 21
12 сентября 2018
Финал, ч. 1 Finale Pt. 1
Сезон 9 Серия 22
19 сентября 2018
Финал, ч. 2 Finale Pt. 2
Сезон 9 Серия 23
19 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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