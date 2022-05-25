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Лучший повар Америки (2010), 12 сезон

Постер к 12-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 12

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 12: Back To Win
Название Сезон 12: Вернуться к победе
Премьера сезона 25 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 12-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

В 12-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» вновь 40 шеф-поваров вызываются на прослушивание, но только 20 из них станут претендентам на заветный белый фартук и получают возможность вернуться к готовке на кухне вместе с Гордоном Рамзи и другими звездными судьями. Для тех, кто потерпел неудачу в прошлых сезонах, эти прослушивания — шанс воплотить свои кулинарные мечты. Трое поваров, участвовавших в конкурсе MasterChef Junior, впервые участвуют в испытании для взрослых. Каждая 45-минутная битва приближает участников к двадцатке лучших. На кону по-прежнему 250 тысяч долларов и возможность издать свою кулинарную книгу.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Назад к победе - битвы за прослушивание Back to Win - Audition Battles
Сезон 12 Серия 1
25 мая 2022
Назад к победе - битвы за прослушивание (часть 2) Back to Win - Audition Battles (part 2)
Сезон 12 Серия 2
1 июня 2022
Назад к победе - битвы за прослушивание (часть 3) Back to Win - Audition Battles (part 3)
Сезон 12 Серия 3
8 июня 2022
Блюдо, которое отправило вас домой Dish That Sent You Home
Сезон 12 Серия 4
15 июня 2022
Загадочная коробка победителя - Дух Вегаса Winners Mystery Box - Spirit of Vegas
Сезон 12 Серия 5
22 июня 2022
Назад к победе: кормление береговой охраны США Back to Win: Feeding the U.S. Coast Guard
Сезон 12 Серия 6
29 июня 2022
Гордон Рамзи любит веганов! Gordon Ramsay Loves Vegans!
Сезон 12 Серия 7
13 июля 2022
Южный фьюжн с приглашенным шеф-поваром Тиффани Дерри Southern Fusion with Guest Chef Tiffany Derry
Сезон 12 Серия 8
20 июля 2022
Выпекать, чтобы выиграть Bake to Win
Сезон 12 Серия 9
27 июля 2022
Кулинария для Хорс Тауна США Cooking for Horse Town U.S.A.
Сезон 12 Серия 10
3 августа 2022
Загадочная коробка победителей - Кристин Ха Winners Mystery Box - Christine Ha
Сезон 12 Серия 11
10 августа 2022
Команда тегов Tag Team
Сезон 12 Серия 12
17 августа 2022
Вызов ГрабХаба GrubHub Challenge
Сезон 12 Серия 13
17 августа 2022
АЗС Гурмэ Gas Station Gourmet
Сезон 12 Серия 14
24 августа 2022
Загадочная коробка победителя - Геррон Хёрт Winner's Mystery Box - Gerron Hurt
Сезон 12 Серия 15
24 августа 2022
Стена The Wall
Сезон 12 Серия 16
31 августа 2022
Захват ресторана - Спаго Restaurant Takeover - Spago
Сезон 12 Серия 17
31 августа 2022
Полуфинал Semi Finals
Сезон 12 Серия 18
7 сентября 2022
Финал, часть 1 - Специальный гость Грэм Эллиот Finale Part 1 - Special Guest Graham Elliot
Сезон 12 Серия 19
7 сентября 2022
Финал, часть 2 - специальный гость Кристина Този Finale Part 2 - Special Guest Christina Tosi
Сезон 12 Серия 20
14 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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