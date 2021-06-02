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Лучший повар Америки (2010), 11 сезон

Постер к 11-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 11

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 11: Legends
Название Сезон 11: Легенды
Премьера сезона 2 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 11-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

В 11-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» участники подают свои фирменные блюда судьям Гордону Рамзи, Джо Бастианичу и Аарону Санчесу, а также приглашенному судье Эмерилу Лагассе. Остается всего 9 фартуков, и поиски нового лучшего повара Америки продолжаются. В рамках следующего раунда у поваров есть всего 45 минут, чтобы произвести впечатление на судей вместе с приглашенным судьей и легендарным шеф-поваром, обладателем звезды «Мишлен» Кертисом Стоуном. В следующем выпуске другой знаменитый кулинар Масахар Моримото тоже устанавливает довольно высокую планку для участников кулинарного шоу.

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7.2 IMDb
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Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Эмерил Лагассе - Прослушивания, 1 раунд Emeril Lagasse - Auditions Round 1
Сезон 11 Серия 1
2 июня 2021
Кертис Стоун - прослушивания, раунд 2 Curtis Stone - Auditions Round 2
Сезон 11 Серия 2
9 июня 2021
Паула Дин - Прослушивание, раунд 3 Paula Deen - Auditions Round 3
Сезон 11 Серия 3
16 июня 2021
Шеф-повар Моримото - Испытание морского черта Chef Morimoto - Monkfish Challenge
Сезон 11 Серия 4
23 июня 2021
Шерри Ярд - Десертный вызов Sherry Yard - Dessert Challenge
Сезон 11 Серия 5
30 июня 2021
Майкл Мина - Мясная рулетка Michael Mina - Meat Roulette
Сезон 11 Серия 6
7 июля 2021
Нэнси Сильвертон - Вызов пасты Nancy Silverton - Pasta Challenge
Сезон 11 Серия 7
14 июля 2021
Джонатан Ваксман - Загадочная коробка Калифорнии Jonathan Waxman - California Mystery Box
Сезон 11 Серия 8
21 июля 2021
Рой Чой - Повышенная уличная еда Roy Choi - Elevated Street Food
Сезон 11 Серия 9
11 августа 2021
Приготовьте для вашей легенды Cook for Your Legend
Сезон 11 Серия 10
18 августа 2021
Доминик Кренн - Стена Dominique Crenn - The Wall
Сезон 11 Серия 11
25 августа 2021
Ники Накаяма - Кайсэки Niki Nakayama - Kaiseki
Сезон 11 Серия 12
25 августа 2021
Легендарный ужин Legends Dinner
Сезон 11 Серия 13
1 сентября 2021
Людо Лефевр - Тайная коробка с истекшим сроком действия Ludo Lefebvre - Timed Out Mystery Box
Сезон 11 Серия 14
1 сентября 2021
Полуфинал - Схватка 3 шеф-поваров Semi Final - 3 Chef Showdown
Сезон 11 Серия 15
8 сентября 2021
Полуфинал, часть 2 - Схватка 3 шеф-поваров Semi Final Pt 2 - 3 Chef Showdown
Сезон 11 Серия 16
8 сентября 2021
Финал - Кертис Стоун Finale - Curtis Stone
Сезон 11 Серия 17
15 сентября 2021
Финал, часть 2 - Майкл Чимарусти Finale Pt 2 - Michael Cimarusti
Сезон 11 Серия 18
15 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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