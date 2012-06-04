Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Лучший повар Америки (2010), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 3

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

В 3-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» кулинары со всей страны прибывают в студию, чтобы побороться за звание лучшего и главный приз в размере 250 тысяч долларов. Для первого командного испытания 16 участников разделались на две команды и приготовили блюдо для морской пехоты. Попробовав оба блюда, каждый морпех сделал выбор в пользу одного из них, и команда, набравшая наибольшее количество голосов, прошла в следующий тур. Затем оставшимся 15 участникам судьи предложили создать уникальное блюдо, используя наиболее неаппетитные куски мяса. Самые находчивые и нестандартно мыслящие участники прошли отбор и перешли в следующий раунд.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Прослушивание (1) Auditions (1)
Сезон 3 Серия 1
4 июня 2012
Прослушивание (2) Auditions (2)
Сезон 3 Серия 2
5 июня 2012
Прослушивания (3) / 36 лучших в тренировочном лагере Auditions (3) / Top 36 Bootcamp
Сезон 3 Серия 3
11 июня 2012
18 лучших участников Top 18 Compete
Сезон 3 Серия 4
12 июня 2012
16 лучших участников Top 16 Compete
Сезон 3 Серия 5
18 июня 2012
15 лучших участников Top 15 Compete
Сезон 3 Серия 6
19 июня 2012
14 лучших участников Top 14 Compete
Сезон 3 Серия 7
25 июня 2012
13 лучших участников Top 13 Compete
Сезон 3 Серия 8
26 июня 2012
12 лучших участников Top 12 Compete
Сезон 3 Серия 9
2 июля 2012
11 лучших участников Top 11 Compete
Сезон 3 Серия 10
3 июля 2012
9 лучших участников Top 9 Compete
Сезон 3 Серия 11
9 июля 2012
8 лучших участников Top 8 Compete
Сезон 3 Серия 12
16 июля 2012
7 лучших участников Top 7 Compete
Сезон 3 Серия 13
17 июля 2012
6 лучших участников, часть 1 Top 6 Compete, Part 1
Сезон 3 Серия 14
23 июля 2012
6 лучших участников, часть 2 Top 6 Compete, Part 2
Сезон 3 Серия 15
24 июля 2012
6 лучших участников, часть 3 Top 6 Compete, Part 3
Сезон 3 Серия 16
14 августа 2012
5 лучших участников Top 5 Compete
Сезон 3 Серия 17
21 августа 2012
4 лучших участника Top 4 Compete
Сезон 3 Серия 18
28 августа 2012
3 лучших участника Top 3 Compete
Сезон 3 Серия 19
4 сентября 2012
Повар-победитель выбран The Winning Chef is Chosen
Сезон 3 Серия 20
10 сентября 2012
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше