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Лучший повар Америки (2010), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 4

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 22 мая 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 25
Продолжительность сезона 25 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

В 4-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» каждому участнику дается пять минут, чтобы подготовить, приготовить и представить свое фирменное блюдо трем судьям. Если они получат хотя бы две положительные реакции от трех судей, то смогут перейти к следующему этапу конкурса. В первом командном соревновании у участников будет 1 час 45 минут, чтобы приготовить одно блюдо и один десерт для 300 детей, учащихся в начальной школе. Ребята оценят труды претендентов на главный приз и проголосуют за одну из команд. В заключительном испытании участники будут готовить вместе с Гордоном Рамзи, а соревноваться – друг с другом.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Прослушивание (1) Auditions (1)
Сезон 4 Серия 1
22 мая 2013
Прослушивание (2) Auditions (2)
Сезон 4 Серия 2
22 мая 2013
Выявлено 19 лучших Top 19 Revealed
Сезон 4 Серия 3
29 мая 2013
19 лучших участников Top 19 Compete
Сезон 4 Серия 4
29 мая 2013
18 лучших участников Top 18 Compete
Сезон 4 Серия 5
5 июня 2013
17 лучших участников Top 17 Compete
Сезон 4 Серия 6
5 июня 2013
17 лучших участников, часть 1 Top 16 Compete, Part 1
Сезон 4 Серия 7
12 июня 2013
16 лучших участников, часть 2 Top 16 Compete, Part 2
Сезон 4 Серия 8
12 июня 2013
15 лучших участников Top 15 Compete
Сезон 4 Серия 9
19 июня 2013
14 лучших участников Top 14 Compete
Сезон 4 Серия 10
19 июня 2013
13 лучших участников Top 13 Compete
Сезон 4 Серия 11
26 июня 2013
12 лучших участников Top 12 Compete
Сезон 4 Серия 12
26 июня 2013
11 лучших участников Top 11 Compete
Сезон 4 Серия 13
10 июля 2013
10 лучших участников Top 10 Compete
Сезон 4 Серия 14
10 июля 2013
9 лучших участников Top 9 Compete
Сезон 4 Серия 15
17 июля 2013
8 лучших участников Top 8 Compete
Сезон 4 Серия 16
24 июля 2013
7 лучших участников Top 7 Compete
Сезон 4 Серия 17
31 июля 2013
6 лучших участников Top 6 Compete
Сезон 4 Серия 18
7 августа 2013
7 лучших участников Top 7 Compete
Сезон 4 Серия 19
14 августа 2013
6 лучших участников Top 6 Compete
Сезон 4 Серия 20
21 августа 2013
5 лучших участников (1) Top 5 Compete (1)
Сезон 4 Серия 21
28 августа 2013
5 лучших участников (2) Top 5 Compete (2)
Сезон 4 Серия 22
28 августа 2013
4 лучших участников Top 4 Compete
Сезон 4 Серия 23
4 сентября 2013
3 лучших участников Top 3 Compete
Сезон 4 Серия 24
4 сентября 2013
Победитель выбран Winner Chosen
Сезон 4 Серия 25
11 сентября 2013
График выхода всех сериалов
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