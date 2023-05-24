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Лучший повар Америки (2010), 13 сезон

Постер к 13-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 13

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 24 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 13-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

В 13-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» повара-любители со всей страны принимают участие в профессиональном соревновании с высокими ставками. Победитель получит весомый денежный куш – четверть миллиона долларов. Кроме того, он сможет издать хорошим тиражом книгу со своими авторским рецептами, а также претендовать на место шеф-повара в одном из лучших ресторанов страны. Ставки высоки, но и конкурентов на конкурсе хоть отбавляй. Главным судьей по-прежнему остается знаменитый ресторатор Гордон Рамзи. Однако участникам надо завоевать не только его расположение, но и понравиться зрительской аудитории, которая участвуют в голосовании.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Региональные прослушивания - Северо-Восток Regional Auditions - The Northeast
Сезон 13 Серия 1
24 мая 2023
Региональные прослушивания - Средний Запад Regional Auditions - The Midwest
Сезон 13 Серия 2
31 мая 2023
Региональные прослушивания - Запад Regional Auditions - The West
Сезон 13 Серия 3
7 июня 2023
Региональные прослушивания - Юг Regional Auditions - The South
Сезон 13 Серия 4
14 июня 2023
Государственная ярмарка еды State Fair Food
Сезон 13 Серия 5
21 июня 2023
Таинственная коробка с яблоками Apple Mystery Box
Сезон 13 Серия 6
12 июля 2023
Испытание огнем: Полевой вызов Trial by Fire: Field Challenge
Сезон 13 Серия 7
19 июля 2023
Шкатулка с тайнами "Птицы из перьев" Birds of a Feather Mystery Box
Сезон 13 Серия 8
2 августа 2023
Соединенные торты Америки United Cakes of America
Сезон 13 Серия 9
9 августа 2023
Вызов на поле стадиона "Доджерс" Dodgers Stadium Field Challenge
Сезон 13 Серия 10
16 августа 2023
Таинственная коробка с военными пайками Military Rations Mystery Box
Сезон 13 Серия 11
23 августа 2023
Командная борьба Tag Team
Сезон 13 Серия 12
23 августа 2023
Таинственная шкатулка "Рыба из воды" Fish Out of Water Mystery Box
Сезон 13 Серия 13
30 августа 2023
Еда на стадионе Келси Kelsey's Stadium Food
Сезон 13 Серия 14
30 августа 2023
Задача приготовления на гриле во внутреннем дворике Patio Grilling Challenge
Сезон 13 Серия 15
6 сентября 2023
Стена The Wall
Сезон 13 Серия 16
6 сентября 2023
Захват ресторана – Адская кухня Restaurant Takeover - Hell's Kitchen
Сезон 13 Серия 17
13 сентября 2023
Полуфинал: Паста и не отставание от Гордона Semi-Finals: Pasta & Keeping Up With Gordon
Сезон 13 Серия 18
13 сентября 2023
Финал. Часть первая Finale Part One
Сезон 13 Серия 19
20 сентября 2023
Финал. Часть вторая Finale Part Two
Сезон 13 Серия 20
20 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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