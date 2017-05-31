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Лучший повар Америки (2010), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 8

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 31 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

В 8-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» 40 поваров отправляются в Лос-Анджелес, чтобы сразиться друг с другом и попытаться заработать место в 20 лучших. Гордон Рамзи, Кристина Тоси и новый судья, отмеченный наградами шеф-повар Аарон Санчес, будут дегустировать блюда, оценивать креативность и презентацию. После каждого этапа члены жюри решат, кто, по их мнению, достоин пройти в следующий раунд и получить шанс побороться за желанный титул. В первом соревновании с загадочной коробкой 20 поваров возьмут 12 самых популярных ингредиентов из списка покупок любого американского повара, чтобы представить судьям уникальное блюдо.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Битва за белый фартук, часть 1 Battle for a White Apron, Part 1
Сезон 8 Серия 1
31 мая 2017
Битва за белый фартук, часть 2 Battle for a White Apron, Part 2
Сезон 8 Серия 2
7 июня 2017
Продуктовая сумка Америки America's Grocery Bag
Сезон 8 Серия 3
14 июня 2017
Кормление спасателей Feeding the Lifeguards
Сезон 8 Серия 4
21 июня 2017
Контуженный и взбитый Shell-Shocked & Scrambled
Сезон 8 Серия 5
28 июня 2017
Ягнята заставили замолчать Silenced by the Lambs
Сезон 8 Серия 6
12 июля 2017
Завтрак, обед и победитель Breakfast, Lunch & Winner
Сезон 8 Серия 7
19 июля 2017
Целая корова! Whole-y Cow!
Сезон 8 Серия 8
26 июля 2017
Святые канноли Holy Cannoli
Сезон 8 Серия 9
2 августа 2017
Мастершеф возвращается The Masterchef Returns
Сезон 8 Серия 10
9 августа 2017
Лас-Вегас Делюкс и устричные ракушки Vegas Deluxe & Oyster Shucks
Сезон 8 Серия 11
16 августа 2017
В крайнем случае In a Pinch
Сезон 8 Серия 12
23 августа 2017
Куриная игра Гордона Gordon's Game of Chicken
Сезон 8 Серия 13
23 августа 2017
Мексиканское командное испытание A Mexican Tag Team Challenge
Сезон 8 Серия 14
30 августа 2017
Природные просторы The Great Outdoors
Сезон 8 Серия 15
30 августа 2017
Палочки для еды и паста Chopsticks & Pasta
Сезон 8 Серия 16
6 сентября 2017
Поп-ап Ресторан Pop-Up Restaurant
Сезон 8 Серия 17
6 сентября 2017
Что-то подозрительное Something Fishy
Сезон 8 Серия 18
13 сентября 2017
Полуфинал The Semi-Finals
Сезон 8 Серия 19
13 сентября 2017
Финал сезона, часть 1 Season Finale, Pt. 1
Сезон 8 Серия 20
20 сентября 2017
Финал сезона, часть 2 Season Finale, Pt. 2
Сезон 8 Серия 21
20 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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