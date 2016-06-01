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Лучший повар Америки (2010), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Лучший повар Америки
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки Сезоны Сезон 7

MasterChef 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 1 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 19
Продолжительность сезона 19 часов 0 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Лучший повар Америки»

В 7-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» сорок лучших кулинаров отправляются в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в соревновании, во время которого они попытаются заработать заветный белый фартук и продвинуться вперед, чтобы побороться за титул лучшего повара в США и претендовать на главный приз в размере 250 тысяч долларов. Судить этапы конкурса будут Рамзи и Този, которые оценят вкус, креативность и подачу блюд. Для того чтобы пройти в следующий этап, домашние повара должны проявить кулинарное мастерство, а также продемонстрировать безмерную страсть к приготовлению пищи. Также им понадобится решимость, чтобы превзойти соперников.

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Список серий телешоу Лучший повар Америки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Битва за белый фартук, часть 1 Battle for a White Apron, Part 1
Сезон 7 Серия 1
1 июня 2016
Битва за белый фартук, часть 2 Battle for a White Apron, Part 2
Сезон 7 Серия 2
8 июня 2016
Вольфганг Пак Wolfgang Puck
Сезон 7 Серия 3
15 июня 2016
Свадьба МастерШеф A MasterChef Wedding
Сезон 7 Серия 4
22 июня 2016
Мексиканская тайна A Mexican Mystery
Сезон 7 Серия 5
29 июня 2016
Мастер-класс Гордона Рамзи Gordon Ramsay Masterclass
Сезон 7 Серия 6
6 июля 2016
Ветеринары, самолеты и домашние повара Vets, Jets and Home Cooks
Сезон 7 Серия 7
13 июля 2016
Хороший, плохой и потроха The Good, the Bad and the Offal
Сезон 7 Серия 8
20 июля 2016
Кусок торта A Piece of Cake
Сезон 7 Серия 9
27 июля 2016
Самые слабые ссылки The Weakest Links
Сезон 7 Серия 10
3 августа 2016
Сладкий Сюрприз Sweet Surprise
Сезон 7 Серия 11
3 августа 2016
5-звездочная еда 5-Star Food
Сезон 7 Серия 12
24 августа 2016
Горячая картошка Hot Potato
Сезон 7 Серия 13
24 августа 2016
Команда тегов Tag Team
Сезон 7 Серия 14
31 августа 2016
Поп-ап Ресторан Pop-up Restaurant
Сезон 7 Серия 15
31 августа 2016
Семейная драма Family Drama
Сезон 7 Серия 16
7 сентября 2016
Выбор критиков Critics Choice
Сезон 7 Серия 17
7 сентября 2016
Финал, ч. 1 The Finale, Pt. 1
Сезон 7 Серия 18
14 сентября 2016
Финал, ч. 2 The Finale, Pt. 2
Сезон 7 Серия 19
14 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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