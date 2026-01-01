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Награды и номинации «Танцы со звездами»
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Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Победитель
Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Победитель
Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Choreography
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Reality Competition Program
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Reality Competition Program
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Choreography
Победитель
Outstanding Choreography
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Choreography
Победитель
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Reality - Competition Program
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Reality - Competition Program
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Host For A Reality Or Reality - Competition Program
Номинант
Outstanding Lighting Design or Lighting Direction for a Variety, Music, or Comedy Series
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Reality - Competition Program
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Reality - Competition Program
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Номинант
Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Music Direction
Номинант
Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming
Номинант
Outstanding Reality - Competition Program
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Номинант
Outstanding Short Form Picture Editing
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Reality - Competition Program
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for VMC Programming
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Picture Editing of Clip Packages for Talk, Performance, Award or a Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Победитель
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Art Direction for a Variety, Music Program, or Special
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Номинант
Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Номинант
Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Music Direction
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Vmc Programming
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Reality-Competition Program
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Best Competition Series
Номинант
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