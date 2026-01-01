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Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Winner
Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Winner
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Choreography
Winner
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Reality Competition Program
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Reality Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Choreography
Winner
Outstanding Choreography
Winner
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Choreography
Winner
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Winner
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Winner
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Winner
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Winner
Outstanding Reality - Competition Program
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Lighting Design or Lighting Direction for a Variety, Music, or Comedy Series
Nominee
Outstanding Host For A Reality Or Reality - Competition Program
Nominee
Outstanding Reality - Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Winner
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Nominee
Outstanding Reality - Competition Program
Nominee
Outstanding Reality - Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Winner
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Reality - Competition Program
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Nominee
Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Reality - Competition Program
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Short Form Picture Editing
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Winner
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Picture Editing of Clip Packages for Talk, Performance, Award or a Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special
Nominee
Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for VMC Programming
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Variety, Music Program, or Special
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Nominee
Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Nominee
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Choreography
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Nominee
Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Vmc Programming
Nominee
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