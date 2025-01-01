Меню
Том Бергерон - Ведущий На протяжении последних пяти сезонов у нас были звезды с различными физическими проблемами. У Хизер Миллс была одна протезированная нога. А у Кенни Мейна, по всей видимости, их было две.
Len Goodman - Судья [повторяющийся] От Лена, десятка!
Анна Трещунская Ты дышишь, когда танцуешь?
Он сам - Участник Да.
[пауза, затем бормочет, когда выходит на улицу, чтобы сделать перерыв]
Он сам - Участник ... А как еще я останусь в живых?
[Сезон 13, Неделя 8, после исполнения их Инстант Джаива и получения 51 балла из 60 за оба танца]
Роб Кардашян - Участник Я действительно надеюсь, что мы доберемся до полуфинала.
Шерил Бёрк Я тоже надеюсь!
Роб Кардашян - Участник Было бы безумно попасть в четвёрку лучших.
Шерил Бёрк Боже мой, это было бы потрясающе!
Роб Кардашян - Участник Определенно не ожидал этого...
Шерил Бёрк Я не доходила так далеко много лет.
Роб Кардашян - Участник Ну, пора что-то менять, дорогой. Мы едем в Вегас!
Шерил Бёрк [смеется] Да!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Том Бержерон
Гэри Бьюзи
Гэри Бьюзи
Роб Кардашьян
