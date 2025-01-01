[Сезон 13, Неделя 8, после исполнения их Инстант Джаива и получения 51 балла из 60 за оба танца]
Роб Кардашян - Участник
Я действительно надеюсь, что мы доберемся до полуфинала.
Шерил Бёрк
Я тоже надеюсь!
Роб Кардашян - Участник
Было бы безумно попасть в четвёрку лучших.
Шерил Бёрк
Боже мой, это было бы потрясающе!
Роб Кардашян - Участник
Определенно не ожидал этого...
Шерил Бёрк
Я не доходила так далеко много лет.
Роб Кардашян - Участник
Ну, пора что-то менять, дорогой. Мы едем в Вегас!
Шерил Бёрк
[смеется] Да!