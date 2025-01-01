[Сезон 13, Неделя 8, после исполнения их Инстант Джаива и получения 51 балла из 60 за оба танца]

Роб Кардашян - Участник Я действительно надеюсь, что мы доберемся до полуфинала.

Шерил Бёрк Я тоже надеюсь!

Роб Кардашян - Участник Было бы безумно попасть в четвёрку лучших.

Шерил Бёрк Боже мой, это было бы потрясающе!

Роб Кардашян - Участник Определенно не ожидал этого...

Шерил Бёрк Я не доходила так далеко много лет.

Роб Кардашян - Участник Ну, пора что-то менять, дорогой. Мы едем в Вегас!