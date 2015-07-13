Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джулианна Хаф
Джулианна Хаф
Julianne Hough
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Джулианна Хаф
Julianne Hough
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 июля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джулианна Хаф
Родилась 20 июля 1988 года. Солт Лейк Сити, Юта, США.
Развернуть
Фильмография Джулианна Хаф
Мистер Олимпия
биография, драма
2018, США
6.0
Новые приключения в стране Оз
анимация, семейный, приключения
2018, Канада
7.0
Дедушка легкого поведения
комедия
2015, США
7.0
Кривая линия
ужасы, триллер
2015, США
5.0
Агнец Божий
комедия
2013, США
5.0
Тихая гавань
мелодрама
2013, США
7.0
Рок на века
мюзикл
2012, США
7.0
Гладиаторы Рима
анимация
2012, Италия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Звезда сериала «Грейсленд» Аарон Твейт заменит Траволту в римейке «Бриолина»
Аарон Твейт, звезда сериала «Грейсленд», исполнит в римейке «Бриолина» роль, когда-то доставшуюся Джону Траволта. Культовый образ Дэнни Зуко в «Grease: Live» Твейту, судя по всему, вполне по силам –
Написать
13 июля 2015 00:00
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»