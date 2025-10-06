Расследования Мердока 19 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Расследования Мердока
Сезоны
Сезон 19
Murdoch Mysteries
12+
Оригинальное название
Season 19
Название
Сезон 19
Премьера сезона
6 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
21
Продолжительность сезона
21 час 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
15
голосов
8.2
IMDb
Список серий 19-го сезона сериала «Расследования Мердока»
Мальчики вернулись в город
The Boys Are Back in Town
Сезон 19
Серия 1
6 октября 2025
Бриллианты в песке
Diamonds in the Sand
Сезон 19
Серия 2
13 октября 2025
Самый умный человек Торонто
Toronto's Smartest Man
Сезон 19
Серия 3
20 октября 2025
Раскрывая тайны прошлого
Unearthing the Past
Сезон 19
Серия 4
27 октября 2025
Ультиматум Бордена
The Borden Ultimatum
Сезон 19
Серия 5
3 ноября 2025
Он не проблемный, он мой брат
He Ain't Heavy, He's My Brother
Сезон 19
Серия 6
10 ноября 2025
Она написала убийство
Murder, She Wrote
Сезон 19
Серия 7
17 ноября 2025
Мода преступления
Fashion Crimes
Сезон 19
Серия 8
24 ноября 2025
Шугар Плум Мердок
Sugar Plum Murdoch
Сезон 19
Серия 9
1 декабря 2025
Дьявол в седле
Devil in the Saddle
Сезон 19
Серия 10
5 января 2026
Незнакомцы на бумаге
Strangers on Paper
Сезон 19
Серия 11
12 января 2026
Буксировочные бирки
Tow Tags
Сезон 19
Серия 12
19 января 2026
Мердок в Хогтауне
Murdoch in Hogtown
Сезон 19
Серия 13
26 января 2026
Игра, сет, Мердок
Game, Set, Murdoch
Сезон 19
Серия 14
2 февраля 2026
Падение дома Ньюсом
The Fall of the House of Newsome
Сезон 19
Серия 15
23 февраля 2026
Паника в Хай-парке
The Panic in High Park
Сезон 19
Серия 16
2 марта 2026
Охотничий домик
The Hunting Lodge
Сезон 19
Серия 17
16 марта 2026
Еще один кирпичик в стене
Another Brick in the Wall
Сезон 19
Серия 18
23 марта 2026
Лицо зла
The Face of Evil
Сезон 19
Серия 19
30 марта 2026
Огонь в небе
Fire in the Sky
Сезон 19
Серия 20
6 апреля 2026
Невероятная женщина
Hell of a Woman
Сезон 19
Серия 21
13 апреля 2026
