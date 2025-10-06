Расследования Мердока 19 сезон смотреть онлайн

Murdoch Mysteries 12+
Премьера сезона 6 октября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb

Список серий 19-го сезона сериала «Расследования Мердока»

Мальчики вернулись в город The Boys Are Back in Town
Сезон 19 Серия 1
6 октября 2025
Бриллианты в песке Diamonds in the Sand
Сезон 19 Серия 2
13 октября 2025
Самый умный человек Торонто Toronto's Smartest Man
Сезон 19 Серия 3
20 октября 2025
Раскрывая тайны прошлого Unearthing the Past
Сезон 19 Серия 4
27 октября 2025
Ультиматум Бордена The Borden Ultimatum
Сезон 19 Серия 5
3 ноября 2025
Он не проблемный, он мой брат He Ain't Heavy, He's My Brother
Сезон 19 Серия 6
10 ноября 2025
Она написала убийство Murder, She Wrote
Сезон 19 Серия 7
17 ноября 2025
Мода преступления Fashion Crimes
Сезон 19 Серия 8
24 ноября 2025
Шугар Плум Мердок Sugar Plum Murdoch
Сезон 19 Серия 9
1 декабря 2025
Дьявол в седле Devil in the Saddle
Сезон 19 Серия 10
5 января 2026
Незнакомцы на бумаге Strangers on Paper
Сезон 19 Серия 11
12 января 2026
Буксировочные бирки Tow Tags
Сезон 19 Серия 12
19 января 2026
Мердок в Хогтауне Murdoch in Hogtown
Сезон 19 Серия 13
26 января 2026
Игра, сет, Мердок Game, Set, Murdoch
Сезон 19 Серия 14
2 февраля 2026
Падение дома Ньюсом The Fall of the House of Newsome
Сезон 19 Серия 15
23 февраля 2026
Паника в Хай-парке The Panic in High Park
Сезон 19 Серия 16
2 марта 2026
Охотничий домик The Hunting Lodge
Сезон 19 Серия 17
16 марта 2026
Еще один кирпичик в стене Another Brick in the Wall
Сезон 19 Серия 18
23 марта 2026
Лицо зла The Face of Evil
Сезон 19 Серия 19
30 марта 2026
Огонь в небе Fire in the Sky
Сезон 19 Серия 20
6 апреля 2026
Невероятная женщина Hell of a Woman
Сезон 19 Серия 21
13 апреля 2026
