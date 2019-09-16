Расследования Мердока 13 сезон смотреть онлайн

Murdoch Mysteries 12+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 16 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 13-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 13 сезоне сериала «Расследования Мердока» Джулия отправляется в центр Торонто на митинг суфражисток. Однако в самый разгар шествия в толпе взрывается бомба. Уильям Мердок сам берется за расследование преступления, которое чуть не убило его возлюбленную. Тем временем будущая знаменитая писательница Эффи Ньюсом просит Джорджа показать издателю ее первую рукопись, но в ее успех никто не верит. Также Мердоку предстоит урезонить митингующих рабочих на пристани и раскрыть убийство женщины, которая пропала десятилетие назад… однако ее свежий труп выглядит ни на день не постаревшим.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb

Список серий 13-го сезона сериала «Расследования Мердока»

Нарушители спокойствия Troublemakers
Сезон 13 Серия 1
16 сентября 2019
Плохие пенни Bad Pennies
Сезон 13 Серия 2
23 сентября 2019
Навсегда молодой Forever Young
Сезон 13 Серия 3
30 сентября 2019
Блудный отец Prodigal Father
Сезон 13 Серия 4
14 октября 2019
Мердок и проклятые пещеры Murdoch and the Cursed Caves
Сезон 13 Серия 5
28 октября 2019
Филателия Фаталити The Philately Fatality
Сезон 13 Серия 6
4 ноября 2019
Плохой Торонто Toronto the Bad
Сезон 13 Серия 7
11 ноября 2019
Последний занавес The Final Curtain
Сезон 13 Серия 8
18 ноября 2019
Смертельная доза The Killing Dose
Сезон 13 Серия 9
25 ноября 2019
Паркер во ржи Parker in the Rye
Сезон 13 Серия 10
6 января 2020
Слепо глядя в будущее Staring Blindly into the Future
Сезон 13 Серия 11
13 января 2020
Охота на лис Fox Hunt
Сезон 13 Серия 12
20 января 2020
Убей своего соседа Kill Thy Neighbour
Сезон 13 Серия 13
27 января 2020
Жесткая тишина Rigid Silence
Сезон 13 Серия 14
3 февраля 2020
Суд над Терренсом Мейерсом The Trial of Terrance Meyers
Сезон 13 Серия 15
10 февраля 2020
В компании женщин In the Company of Women
Сезон 13 Серия 16
17 февраля 2020
Вещи, оставленные позади Things Left Behind
Сезон 13 Серия 17
24 февраля 2020
Будущее не написано The Future Is Unwritten
Сезон 13 Серия 18
2 марта 2020
