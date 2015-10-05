Расследования Мердока 9 сезон смотреть онлайн

Постер к 9-му сезону сериала Расследования Мердока
Murdoch Mysteries 12+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 5 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 9 сезоне сериала «Расследования Мердока» констебль Крэбтри отбывает тюремный срок за убийство супруга Эдны Брукс. В колонии, где его содержат, происходит преступление. Детектив Уильям Мердок догадывается, что два этих случая каким-то образом связаны. Он приступает к расследованию, чтобы оправдать своего коллегу. Также в этом сезоне полицейские из управления Торонто знакомятся с писателем Марком Твеном, которого они должны защитить от покушения. Кроме того, Мердок расследует убийство знаменитой суфражистки, находит труп внутри скандальной скульптуры и борется с секретной организацией торговцев оружием.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb

Список серий 9-го сезона сериала «Расследования Мердока»

Не желаю оспаривать Nolo Contendere
Сезон 9 Серия 1
5 октября 2015
Марк Твен Marked Twain
Сезон 9 Серия 2
12 октября 2015
Двойная жизнь Double Life
Сезон 9 Серия 3
26 октября 2015
Обнаженные леди Barenaked Ladies
Сезон 9 Серия 4
2 ноября 2015
24 часа до конца света 24 Hours Til Doomsday
Сезон 9 Серия 5
9 ноября 2015
Право местных властей The Local Option
Сезон 9 Серия 6
16 ноября 2015
Лето 1875-го Summer of '75
Сезон 9 Серия 7
23 ноября 2015
Трубка Грез Pipe Dreamzzz
Сезон 9 Серия 8
30 ноября 2015
Сын грабителей Raised on Robbery
Сезон 9 Серия 9
11 января 2016
Большой холод The Big Chill
Сезон 9 Серия 10
18 января 2016
Мандраж A Case of the Yips
Сезон 9 Серия 11
25 января 2016
Не везет в любви Unlucky in Love
Сезон 9 Серия 12
1 февраля 2016
Ослепленные цветом Colour Blinded
Сезон 9 Серия 13
8 февраля 2016
Дикое дитя Wild Child
Сезон 9 Серия 14
22 февраля 2016
Работный дом House of Industry
Сезон 9 Серия 15
29 февраля 2016
Ч…т подери! Bl**dy H*ll
Сезон 9 Серия 16
7 марта 2016
Из Буффало с любовью From Buffalo with Love
Сезон 9 Серия 17
14 марта 2016
Лучник грядет Cometh the Archer
Сезон 9 Серия 18
21 марта 2016
