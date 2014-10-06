Расследования Мердока 8 сезон смотреть онлайн

Murdoch Mysteries 12+
Оригинальное название Season 8
Премьера сезона 6 октября 2014
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 8 сезоне сериала «Расследования Мердока» в порту Торонто происходят сразу два преступления. Во-первых, кто-то убивает местного торговца, торговавшего с заграничными заказчиками на море. Во-вторых, на берегу находят мертвую женщину. Но попытка полиции навести порядок в доках приводит к усугублению ситуации. Констебли вступают с рабочими в драку, в которой инспектор Брекенрид получает серьезные ранения. Тем временем доктор Джулия Огден участвует в мирном протесте в поддержку избирательного права женщин, из-за чего оказывается за решеткой. Устранять последствия всех этих событий приходится Мердоку.

8.3
8.2 IMDb

Список серий 8-го сезона сериала «Расследования Мердока»

В порту. Часть 1 On the Waterfront (1)
Сезон 8 Серия 1
6 октября 2014
В порту. Часть 2 On the Waterfront (2)
Сезон 8 Серия 2
13 октября 2014
Дни славы Glory Days
Сезон 8 Серия 3
20 октября 2014
Священные узы Holy Matrimony, Murdoch
Сезон 8 Серия 4
3 ноября 2014
Мёрдок покоряет Манхеттен Murdoch Takes Manhattan
Сезон 8 Серия 5
10 ноября 2014
Общество почитания Мёрдока The Murdoch Appreciation Society
Сезон 8 Серия 6
17 ноября 2014
То, что погребено What Lies Buried
Сезон 8 Серия 7
24 ноября 2014
Высокое напряжение High Voltage
Сезон 8 Серия 8
1 декабря 2014
Безумные копы The Keystone Constables
Сезон 8 Серия 9
8 декабря 2014
Мёрдок и Храм смерти Murdoch and the Temple of Death
Сезон 8 Серия 10
12 января 2015
Весь этот блеск All That Glitters
Сезон 8 Серия 11
19 января 2015
Дьявол носит корсет The Devil Wears Whalebone
Сезон 8 Серия 12
26 января 2015
Неизлечимые The Incurables
Сезон 8 Серия 13
9 февраля 2015
Проблемы с девушками в Торонто Toronto's Girl Problem
Сезон 8 Серия 14
16 февраля 2015
Кораблекрушение Shipwreck
Сезон 8 Серия 15
23 февраля 2015
Мания Крэбтри CrabtreeMania
Сезон 8 Серия 16
16 марта 2015
День выборов Election Day
Сезон 8 Серия 17
23 марта 2015
Хитрый детектив Artful Detective
Сезон 8 Серия 18
30 марта 2015
