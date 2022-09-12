Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Расследования Мердока 16 сезон смотреть онлайн

Постер к 16-му сезону сериала Расследования Мердока
Киноафиша Сериалы Расследования Мердока Сезоны Сезон 16
Murdoch Mysteries 12+
Оригинальное название Season 16
Название Сезон 16
Премьера сезона 12 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 16-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 16 сезоне сериала «Расследования Мердока» семья Уильяма оказывается в серьезной опасности. Неизвестный мужчина совершает покушение на человека, который как две капли воды похож на Мердока. Выясняется, что его истинной целью был сам детектив. Герой перевозит Джулию в загородный дом, о котором не знает никто, кроме нескольких коллег по полицейскому участку. Сам Уильям должен найти убийцу до того, как убийца найдет его. Тем временем не дремлют и остальные злодеи. Сумасшедшая женщина пытается похитить Крэбтри, а известный блюзовый музыкант погибает по сценарию, описанному в собственной песне.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb

Список серий 16-го сезона сериала «Расследования Мердока»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Иногда они возвращаются (часть 1) Sometimes They Come Back (1)
Сезон 16 Серия 1
12 сентября 2022
Иногда они возвращаются (часть 2) Sometimes They Come Back (2)
Сезон 16 Серия 2
19 сентября 2022
Материал для записи The Write Stuff
Сезон 16 Серия 3
26 сентября 2022
Девушки, подающие надежды Promising Young Ladies
Сезон 16 Серия 4
3 октября 2022
Мердок ездит легко Murdoch Rides Easy
Сезон 16 Серия 5
10 октября 2022
Чистые руки Clean Hands
Сезон 16 Серия 6
17 октября 2022
Мердок и звуковой удар Murdoch and the Sonic Boom
Сезон 16 Серия 7
24 октября 2022
Я все еще знаю, что ты сделал прошлой осенью I Still Know What You Did Last Autumn
Сезон 16 Серия 8
31 октября 2022
Медовый месяц в Хэмпшире Honeymoon in Hampshire
Сезон 16 Серия 9
7 ноября 2022
Рывок насмерть Dash to Death
Сезон 16 Серия 10
14 ноября 2022
Д.О.А. D.O.A.
Сезон 16 Серия 11
21 ноября 2022
Фарфоровая дева Porcelain Maiden
Сезон 16 Серия 12
2 января 2023
Месть делает человека Vengeance Makes the Man
Сезон 16 Серия 13
9 января 2023
Мердок на краю света Murdoch at the End of the World
Сезон 16 Серия 14
16 января 2023
Ломая ряды Breaking Ranks
Сезон 16 Серия 15
23 января 2023
Препятствие, которого можно избежать An Avoidable Hinder
Сезон 16 Серия 16
6 февраля 2023
Иногда они возвращаются - Часть 1 Sometimes They Come Back - Part 1
Сезон 16 Серия 17
13 февраля 2023
Иногда они возвращаются - Часть 2 Sometimes They Come Back - Part 2
Сезон 16 Серия 18
20 февраля 2023
Писать материал Write Stuff, The
Сезон 16 Серия 19
27 февраля 2023
Просто десерты Just Desserts
Сезон 16 Серия 20
6 марта 2023
Убийство фа мажор Murder in F Major
Сезон 16 Серия 21
20 марта 2023
Запахи и чувствительность Scents and Sensibility
Сезон 16 Серия 22
27 марта 2023
Долгое прощание. Часть 1 The Long Goodbye (1)
Сезон 16 Серия 23
3 апреля 2023
Долгое прощание. Часть 2 The Long Goodbye (2)
Сезон 16 Серия 24
10 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
В РЖД наконец объяснили: можно ли купить билет на верхнюю полку, но сидеть на нижней
Только в 37 лет узнала, почему сотрудники птицефабрик никогда не берут яйца категории СО: дело оказалось совсем не в размере
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Пересмотрела кучу новых детективов, но от этих 3-х реально не оторваться: не зря оценки 7.7+ и ноль «воды»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше