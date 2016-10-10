Расследования Мердока 10 сезон смотреть онлайн

Murdoch Mysteries 12+
Премьера сезона 10 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 10 сезоне сериала «Расследования Мердока» в светском обществе происходит череда жутких смертей. После балов погибают юные и прекрасные дебютантки. Уильям Мердок выясняет, что все убитые девушки накануне добивались внимания одного и того же холостого обеспеченного джентльмена. Теперь полиция должна опросить как самого сердцееда, так и его выживших поклонниц. В это время доктор Джулия Огден переживает посттравматический стресс после того, как ее чуть не убила Ева Пирс. А весь центр Торонто внезапно охватывает огромный пожар 1904 года, которому суждено впоследствии войти в историю Канады.

8.3
8.2 IMDb

Список серий 10-го сезона сериала «Расследования Мердока»

Большие огненные шары. Часть 1 Great Balls of Fire (1)
Сезон 10 Серия 1
10 октября 2016
Большие огненные шары. Часть 2 Great Balls of Fire (2)
Сезон 10 Серия 2
17 октября 2016
Этюд в розовом A Study in Pink
Сезон 10 Серия 3
24 октября 2016
Придумать убийцу Concocting a Killer
Сезон 10 Серия 4
31 октября 2016
Зубчатая маленькая таблетка Jagged Little Pill
Сезон 10 Серия 5
7 ноября 2016
Согнись, как Бракенрейд Bend It Like Brackenreid
Сезон 10 Серия 6
14 ноября 2016
Нарисованные дамы Painted Ladies
Сезон 10 Серия 7
21 ноября 2016
Выходные у Мердока Weekend at Murdoch's
Сезон 10 Серия 8
28 ноября 2016
Легковозбудимый парень Excitable Chap
Сезон 10 Серия 9
5 декабря 2016
Дьявол внутри The Devil Inside
Сезон 10 Серия 10
9 января 2017
Тайна Мердога A Murdog Mystery
Сезон 10 Серия 11
16 января 2017
Пропавшее The Missing
Сезон 10 Серия 12
23 января 2017
Район мистера Мердока Mr. Murdoch's Neighbourhood
Сезон 10 Серия 13
6 февраля 2017
От Мердока к вечности From Murdoch to Eternity
Сезон 10 Серия 14
13 февраля 2017
У Аида нет ярости Hades Hath No Fury
Сезон 10 Серия 15
20 февраля 2017
Мастер Лавкрафт
Сезон 10 Серия 16
27 февраля 2017
Горячие колеса грома Hot Wheels of Thunder
Сезон 10 Серия 17
13 марта 2017
Ад для оплаты Hell to Pay
Сезон 10 Серия 18
20 марта 2017
