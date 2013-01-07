Расследования Мердока 6 сезон смотреть онлайн

Murdoch Mysteries 12+
Оригинальное название Season 6
Премьера сезона 7 января 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 6 сезоне сериала «Расследования Мердока» в Торонто XIX столетия снова неспокойно. Уинстон Черчилль оказывается свидетелем убийства, мирных горожан кто-то начинает убивать в их собственных домах, и даже в нудистской общине кто-то покушается на человеческую жизнь. Детектив Уильям Мердок приходит на помощь и берется за новые расследования. Ему, как всегда, помогает опытный врач и одна из первых в истории Канады криминалистов Джулия Огден. На сей раз полицейский и доктор оказываются в самом центре не только криминальных событий города, но и международного политического скандала.

8.3
8.2 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Расследования Мердока»

Мёрдок в воздухе Murdoch Air
Сезон 6 Серия 1
7 января 2013
Забытая ночь Уинстона Winston's Lost Night
Сезон 6 Серия 2
14 января 2013
Мёрдок на перекрёстке Murdoch on the Corner
Сезон 6 Серия 3
21 января 2013
Расследования Шерлока Холмса A Study in Sherlock
Сезон 6 Серия 4
21 января 2013
Мёрдок в чём мать родила Murdoch au Naturel
Сезон 6 Серия 5
4 февраля 2013
Мёрдок и облако смерти Murdoch and the Cloud of Doom
Сезон 6 Серия 6
11 февраля 2013
Призрак королевского парка The Ghost of Queen's Park
Сезон 6 Серия 7
25 февраля 2013
Мёрдок в женском магазине Murdoch in Ladies Wear
Сезон 6 Серия 8
4 марта 2013
Крест Виктории Victoria Cross
Сезон 6 Серия 9
11 марта 2013
Дурные сёстры Twisted Sisters
Сезон 6 Серия 10
18 марта 2013
Убийственно вечная любовь Lovers in a Murderous Time
Сезон 6 Серия 11
25 марта 2013
Преступление и наказание Crime and Punishment
Сезон 6 Серия 12
8 апреля 2013
Ловушка для Мёрдока The Murdoch Trap
Сезон 6 Серия 13
15 апреля 2013
