Расследования Мердока 18 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Расследования Мердока
Сезоны
Сезон 18
Murdoch Mysteries
12+
Оригинальное название
Season 18
Название
Сезон 18
Премьера сезона
30 сентября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
22
Продолжительность сезона
22 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
15
голосов
8.2
IMDb
Список серий 18-го сезона сериала «Расследования Мердока»
Новый рекрут
The New Recruit
Сезон 18
Серия 1
30 сентября 2024
Только Мердок в здании
Only Murdoch in the Building
Сезон 18
Серия 2
7 октября 2024
Что за Диккенс?!
What the Dickens?!
Сезон 18
Серия 3
14 октября 2024
Дай мне убежище
Gimme Shelter
Сезон 18
Серия 4
21 октября 2024
Звездочка родилась
A Starlet Is Born
Сезон 18
Серия 5
4 ноября 2024
Связь с Мердоком
The Murdoch Link
Сезон 18
Серия 6
11 ноября 2024
Мера моей мечты
Measure of My Dreams
Сезон 18
Серия 7
18 ноября 2024
Добро пожаловать в рай
Welcome to Paradise
Сезон 18
Серия 8
25 ноября 2024
Когда резина встречается с дорогой
When Rubber Meets the Road
Сезон 18
Серия 9
13 января 2025
Люди, которые продали мир (1)
The Men Who Sold the World (1)
Сезон 18
Серия 10
20 января 2025
Сенсации (2)
Bombshells (2)
Сезон 18
Серия 11
27 января 2025
Звезда Мандалая
The Star of Mandalay
Сезон 18
Серия 12
3 февраля 2025
Не тот человек
The Wrong Man
Сезон 18
Серия 13
10 февраля 2025
Убийство, которое было максимально удобным
A Murder Most Convenient
Сезон 18
Серия 14
17 февраля 2025
Наследник собаки
Heir of the Dog
Сезон 18
Серия 15
24 февраля 2025
Борода Шекспира
Shakespeare's Beard
Сезон 18
Серия 16
3 марта 2025
Смерть Джеймса Пендрика
The Death of James Pendrick
Сезон 18
Серия 17
10 марта 2025
Невероятные удивительные приключения констебля Джорджа Крабтри
The Incredible Astonishing Adventures of Constable George Crabtree
Сезон 18
Серия 18
17 марта 2025
Когда ирландские глаза лгут
When Irish Eyes are Lying
Сезон 18
Серия 19
24 марта 2025
Почта
Going Postal
Сезон 18
Серия 20
31 марта 2025
Тело электрическое
The Body Electric
Сезон 18
Серия 21
7 апреля 2025
Мы заботимся о своих близких
We Take Care of Our Own
Сезон 18
Серия 22
14 апреля 2025
