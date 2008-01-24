Расследования Мердока 1 сезон смотреть онлайн

Murdoch Mysteries 12+
Премьера сезона 24 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 1 сезоне сериала «Расследования Мердока» в Торонто в конце XIX века происходит странное убийство. Кто-то жестоко расправляется с юной красавицей – недавно коронованной Мисс Электрик и Лайт. Причем девушку убивают с помощью электрического тока на глазах у сотен зрителей, прямо во время презентации одного из новых научных изобретений. За дело берется молодой канадский детектив Уильям Мердок. Он уверен, что отыскать причину такого изощренного преступления можно только с помощью новых технологий. Он обращается к научной криминалистике. Вскоре его усилия замечает главный городской констебль.

8.3
8.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Расследования Мердока»

Удар током Power
Сезон 1 Серия 1
24 января 2008
Стеклянный потолок Glass Ceiling
Сезон 1 Серия 2
31 января 2008
Нокаут The Knockdown
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2008
Элементарно, мой дорогой Мёрдок Elementary, My Dear Murdoch
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2008
Пока смерть не разлучит нас… Til Death Us Do Part
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2008
Не буди лихо… Let Loose the Dogs
Сезон 1 Серия 6
28 февраля 2008
Последняя роль Body Double
Сезон 1 Серия 7
6 марта 2008
В тихом омуте Still Waters
Сезон 1 Серия 8
13 марта 2008
Чревовещатель Belly Speaker
Сезон 1 Серия 9
20 марта 2008
Недетские игры Child's Play
Сезон 1 Серия 10
27 марта 2008
Горькая пилюля Bad Medicine
Сезон 1 Серия 11
3 апреля 2008
Принц и бунтарь The Prince and the Rebel
Сезон 1 Серия 12
10 апреля 2008
Эта назойливая красная планета The Annoying Red Planet
Сезон 1 Серия 13
17 апреля 2008
