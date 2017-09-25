Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Расследования Мердока 11 сезон смотреть онлайн

Постер к 11-му сезону сериала Расследования Мердока
Киноафиша Сериалы Расследования Мердока Сезоны Сезон 11
Murdoch Mysteries 12+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 25 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 11-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 11 сезоне сериала «Расследования Мердока» Четвертый полицейский участок Торонто оказывается на грани расформирования. Детектив Уильям Мердок незаконно попадает за решетку за убийство девушки, которого он не совершал. Инспектор Брекенрид исчезает без вести. Доктора Джулию Огден кто-то похищает, а констебли Джексон и Крэбтри считаются мертвыми после предыдущего задания. Полицейское управление попадает в руки коррумпированных чиновников, а оставшимся честным сотрудникам приходится действовать «из подполья». Однако городская преступность не дремлет, а потому Мердок готов на все, чтобы выйти на свободу.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb

Список серий 11-го сезона сериала «Расследования Мердока»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Восстать из пепла Up from Ashes
Сезон 11 Серия 1
25 сентября 2017
Тайны Мерло Merlot Mysteries
Сезон 11 Серия 2
2 октября 2017
8 Шагов 8 Footsteps
Сезон 11 Серия 3
9 октября 2017
Канадский пациент The Canadian Patient
Сезон 11 Серия 4
16 октября 2017
Доктор Ослер сожалеет Dr. Osler Regrets
Сезон 11 Серия 5
23 октября 2017
Мердок-стрит, 21 21 Murdoch Street
Сезон 11 Серия 6
6 ноября 2017
Несчастный случай The Accident
Сезон 11 Серия 7
13 ноября 2017
Будуар Брекенрида Brackenreid Boudoir
Сезон 11 Серия 8
4 декабря 2017
Говорящие мертвецы The Talking Dead
Сезон 11 Серия 9
11 декабря 2017
ВСПЫШКА! F.L.A.S.H.!
Сезон 11 Серия 10
8 января 2018
Биферы и блокираторы Biffers and Blockers
Сезон 11 Серия 11
15 января 2018
Мэри плакала Mary Wept
Сезон 11 Серия 12
22 января 2018
Меню Крэбтри Crabtree à la Carte
Сезон 11 Серия 13
29 января 2018
Большой белый лось The Great White Moose
Сезон 11 Серия 14
5 февраля 2018
Мердок-шмердок Murdoch Schmurdoch
Сезон 11 Серия 15
26 февраля 2018
Игра королей Game of Kings
Сезон 11 Серия 16
5 марта 2018
Тени опускаются Shadows Are Falling
Сезон 11 Серия 17
12 марта 2018
Свободное падение Free Falling
Сезон 11 Серия 18
19 марта 2018
График выхода всех сериалов
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше