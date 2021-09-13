Расследования Мердока 15 сезон смотреть онлайн

Murdoch Mysteries 12+
Премьера сезона 13 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 15-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 15 сезоне сериала «Расследования Мердока» главный герой отправляется в Монреаль, где надеется разыскать Анну Фулфорд и ее сына. Детективу приходится постоянно держать ухо востро, так как он находится под бдительным присмотром Черной руки. В Торонто доктор Джулия Огден вынуждена заботиться о богатом меценате больницы, который страдает от неизлечимой опухоли в мозгу. А констеблю Крэбтри приходится против собственной воли обзавестись молодой супругой, чтобы спасти Эффи Ньюсом. Тем временем полицейские расследуют преждевременную кремацию женщины, неверный муж которой имел все основания ее убить.

8.3
8.2 IMDb

Список серий 15-го сезона сериала «Расследования Мердока»

Что мы делаем ради любви The Things We Do for Love
Сезон 15 Серия 1
13 сентября 2021
Что мы делаем ради любви (продолжение) The Things We Do for Love – Part Two
Сезон 15 Серия 2
27 сентября 2021
Розыск Manhunt
Сезон 15 Серия 3
4 октября 2021
Кровь на дорожках Blood on the Tracks
Сезон 15 Серия 4
11 октября 2021
Любовь или деньги Love or Money
Сезон 15 Серия 5
18 октября 2021
Я знаю, что вы сделали прошлой осенью I Know What You Did Last Autumn
Сезон 15 Серия 6
25 октября 2021
Неисправимый доктор Огден The Incorrigible Dr. Ogden
Сезон 15 Серия 7
1 ноября 2021
Мердоку лучше знать Murdoch Knows Best
Сезон 15 Серия 8
8 ноября 2021
Леди исчезает The Lady Vanishes
Сезон 15 Серия 9
15 ноября 2021
Нарисовано кровью Drawn in Blood
Сезон 15 Серия 10
22 ноября 2021
Ночь перед Рождеством The Night Before Christmas
Сезон 15 Серия 11
29 ноября 2021
Кое-что о Мэри There's Something About Mary
Сезон 15 Серия 12
3 января 2022
Мердок на диване Murdoch on the Couch
Сезон 15 Серия 13
10 января 2022
Ведьмы Восточного Йорка The Witches of East York
Сезон 15 Серия 14
17 января 2022
Ральф из сыромятной кожи Rawhide Ralph
Сезон 15 Серия 15
24 января 2022
Это замечательная игра It's a Wonderful Game
Сезон 15 Серия 16
31 января 2022
Родословные Bloodlines
Сезон 15 Серия 17
21 февраля 2022
Игры патриотов Patriot Games
Сезон 15 Серия 18
28 февраля 2022
Брат, можешь ли ты избавить меня от преступления Brother Can You Spare a Crime
Сезон 15 Серия 19
7 марта 2022
Планетарный салон Пендрика Pendrick's Planetary Parlour
Сезон 15 Серия 20
14 марта 2022
Дьявольская музыка Devil Music
Сезон 15 Серия 21
21 марта 2022
Сладкая Амелия Sweet Amelia
Сезон 15 Серия 22
28 марта 2022
Заплати волынщику Pay The Piper
Сезон 15 Серия 23
4 апреля 2022
Близкие контакты Close Encounters
Сезон 15 Серия 24
11 апреля 2022
