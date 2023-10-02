Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Расследования Мердока 17 сезон смотреть онлайн

Постер к 17-му сезону сериала Расследования Мердока
Киноафиша Сериалы Расследования Мердока Сезоны Сезон 17
Murdoch Mysteries 12+
Оригинальное название Season 17
Название Сезон 17
Премьера сезона 2 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 17-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 17-м сезоне сериала «Расследования Мердока» в 19-м столетии в Торонто на улице творится немало загадочных происшествий. Преступники чувствуют свою безнаказанность, но сыщик по имени Уильям Мердок, успевший заслужить репутацию талантливого детектива, внушает им серьезное беспокойство. Он провел уже немало удачных расследований, пользуясь основами недавно появившейся науки — криминалистики. У него есть помощник — судебный доктор Джулия Огден. Ни молодой возраст, ни благородное происхождение и изысканные манеры, ни эффектные юбки не становятся для Джулии помехой. Она продолжает вскрывать тела убитых и проводить экспертизы.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb

Список серий 17-го сезона сериала «Расследования Мердока»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Поступай правильно Do the Right Thing
Сезон 17 Серия 1
2 октября 2023
Поступай правильно. Часть 2 Do the Right Thing (2)
Сезон 17 Серия 2
9 октября 2023
Мердок и Мона Лиза Murdoch and the Mona Lisa
Сезон 17 Серия 3
16 октября 2023
Дно бочки Bottom of the Barrel
Сезон 17 Серия 4
23 октября 2023
Вокзальный дом ужасов Station House of Horror
Сезон 17 Серия 5
30 октября 2023
Умереть, чтобы стать просветленным Dying to be Enlightened
Сезон 17 Серия 6
6 ноября 2023
Крутой миллион Cool Million
Сезон 17 Серия 7
13 ноября 2023
Коттедж в лесу The Cottage in the Woods
Сезон 17 Серия 8
20 ноября 2023
Рождественский список The Christmas List
Сезон 17 Серия 9
27 ноября 2023
Соседство миссис Крэбтри Mrs. Crabtree's Neighborhood
Сезон 17 Серия 10
1 января 2024
Тяжелое событие A Heavy Event
Сезон 17 Серия 11
8 января 2024
Колесо злой судьбы Wheel of Bad Fortune
Сезон 17 Серия 12
15 января 2024
Поезд в никуда Train to Nowhere
Сезон 17 Серия 13
22 января 2024
Запах тревоги The Smell of Alarm
Сезон 17 Серия 14
29 января 2024
Мердок и сокровища Лимы Murdoch and the Treasure of Lima
Сезон 17 Серия 15
5 февраля 2024
Проповедник Джимми Уайлд Preacher Jimmy Wilde
Сезон 17 Серия 16
12 февраля 2024
Фантастический мистер Фоукс The Fantastic Mr. Fawkes
Сезон 17 Серия 17
19 февраля 2024
Духи в ночи Spirits in the Night
Сезон 17 Серия 18
26 февраля 2024
Самая удивительная связь A Most Surprising Bond
Сезон 17 Серия 19
4 марта 2024
Рапсодия в крови Rhapsody in Blood
Сезон 17 Серия 20
11 марта 2024
Помолвлена, чтобы быть убитой Engaged to be Murdered
Сезон 17 Серия 21
18 марта 2024
Почему все поют? Why is Everybody Singing?
Сезон 17 Серия 22
25 марта 2024
Дым попадает в глаза Smoke Gets in Your Eyes
Сезон 17 Серия 23
1 апреля 2024
Во имя великого блага For the Greater Good
Сезон 17 Серия 24
8 апреля 2024
График выхода всех сериалов
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
В РЖД наконец объяснили: можно ли купить билет на верхнюю полку, но сидеть на нижней
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше