Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Расследования Мердока 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Расследования Мердока
Киноафиша Сериалы Расследования Мердока Сезоны Сезон 2
Murdoch Mysteries 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 февраля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Расследования Мердока»

Во 2 сезоне сериала «Расследования Мердока» выдающийся канадский детектив берется за новое необычное дело. Фокусник погибает во время исполнения своего коронного трюка с ловлей пули. Несмотря на то, что его смерть выглядит как роковая и досадная случайность, Уильям Мердок уверен, что за несчастным случаем скрывается чей-то злой умысел. Погружаясь глубже в это расследование, полицейский узнает некую темную тайну из прошлого артиста, из-за которой с ним вполне могли расквитаться в настоящем. Тем временем супруга инспектора Брекенрида вступает в городское Общество трезвости и ссорится с мужем из-за его страсти к алкоголю.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Расследования Мердока»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Спокойный запад Mild, Mild West
Сезон 2 Серия 1
10 февраля 2009
Змеи и лестницы Snakes and Ladders
Сезон 2 Серия 2
10 февраля 2009
Динозавровая лихорадка Dinosaur Fever
Сезон 2 Серия 3
17 февраля 2009
Расследование Гудини Houdini Whodunnit?
Сезон 2 Серия 4
24 февраля 2009
Зелёная фея The Green Muse
Сезон 2 Серия 5
3 марта 2009
Все оттенки серого Shades of Grey
Сезон 2 Серия 6
10 марта 2009
Убийство в студенческом городке Big Murderer on Campus
Сезон 2 Серия 7
17 марта 2009
Я — Мёрдок I, Murdoch
Сезон 2 Серия 8
24 марта 2009
Выздоровление Convalescence
Сезон 2 Серия 9
31 марта 2009
Мёрдок онлайн Murdoch.com
Сезон 2 Серия 10
7 апреля 2009
Давайте спросим Let Us Ask the Maiden
Сезон 2 Серия 11
14 апреля 2009
Вервольфы Werewolves
Сезон 2 Серия 12
21 апреля 2009
Всё, что ты можешь сделать Anything You Can Do
Сезон 2 Серия 13
28 апреля 2009
График выхода всех сериалов
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
В РЖД наконец объяснили: можно ли купить билет на верхнюю полку, но сидеть на нижней
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Пересмотрела кучу новых детективов, но от этих 3-х реально не оторваться: не зря оценки 7.7+ и ноль «воды»
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше