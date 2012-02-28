Расследования Мердока 5 сезон смотреть онлайн

Murdoch Mysteries 12+
Название Сезон 5
Премьера сезона 28 февраля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 5 сезоне сериала «Расследования Мердока» детектив переезжает жить и работать из Торонто на юго-запад Канады, в Юкон. Уильям Мердок прибывает в Клондайк в самый разгар Золотой лихорадки, так что он не остается надолго без работы. На новом месте он сразу же приступает к расследованию убийства, которое явно связано с добычей и перепродажей золота. Также в этом сезоне детективу предстоит столкнуться с религиозным преступлением, проклятием египетской мумии, группой американских анархистов, отравлением оперной дивы, похищением скромной сотрудницы библиотеки и изобретением электромобиля.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Расследования Мердока»

Мёрдок в Клондайке Murdoch of the Klondike
Сезон 5 Серия 1
28 февраля 2012
Назад и влево Back and to the Left
Сезон 5 Серия 2
6 марта 2012
Гробница неизвестной принцессы Evil Eye of Egypt
Сезон 5 Серия 3
13 марта 2012
Борьба с терроризмом War on Terror
Сезон 5 Серия 4
20 марта 2012
Мёрдок в опере Murdoch at the Opera
Сезон 5 Серия 5
27 марта 2012
Кто убил электромобиль? Who Killed the Electric Carriage?
Сезон 5 Серия 6
3 апреля 2012
Прогулки тёмной стороны души. Часть 1 Stroll on the Wild Side (Pt 1)
Сезон 5 Серия 7
10 апреля 2012
Прогулки тёмной стороны души. Часть 2 Stroll on the Wild Side (Pt 2)
Сезон 5 Серия 8
17 апреля 2012
Выставка изобретений Invention Convention
Сезон 5 Серия 9
24 апреля 2012
Лестница в небеса Staircase to Heaven
Сезон 5 Серия 10
1 мая 2012
Мёрдок в мире игрушек Murdoch in Toyland
Сезон 5 Серия 11
8 мая 2012
Вечер Мёрдока в Канаде Murdoch Night in Canada
Сезон 5 Серия 12
15 мая 2012
Мёрдок двадцатого века Twentieth Century Murdoch
Сезон 5 Серия 13
22 мая 2012
