Расследования Мердока 4 сезон смотреть онлайн

Murdoch Mysteries 12+
Премьера сезона 15 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 4 сезоне сериала «Расследования Мердока» доктор Джулия Огден уезжает в Буффало. В полицейском участке ее заменяет другой патологоанатом – доктор Фрэнсис, который не особенно радуется необходимости работать вместе с детективом Мердоком. Тем временем, в реке недалеко от Торонто находят бетонный блок… с чьей-то отрубленной конечностью внутри. Вскоре выясняется, что это был далеко не последний подобный «сюрприз» для полиции. Все найденные части тела Уильям Мердок приносит в морг для экспертизы. Он подозревает, что они принадлежат не одной, а нескольким жертвам маньяка. Однако доктор Фрэнсис не проявляет к проблеме должного интереса.

8.3
8.2 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Расследования Мердока»

Расчленёнка Tattered and Torn
Сезон 4 Серия 1
15 февраля 2011
Командо Kommando
Сезон 4 Серия 2
22 февраля 2011
Расследование в Буфало Buffalo Shuffle
Сезон 4 Серия 3
1 марта 2011
Верх-вниз по лестнице Downstairs, Upstairs
Сезон 4 Серия 4
8 марта 2011
Месье Мёрдок Monsieur Murdoch
Сезон 4 Серия 5
15 марта 2011
Тупик Dead End Street
Сезон 4 Серия 6
22 марта 2011
Сокровище конфедерации Confederate Treasure
Сезон 4 Серия 7
29 марта 2011
В случае убийства – набирайте «М» Dial M for Murdoch
Сезон 4 Серия 8
5 апреля 2011
Чёрная рука The Black Hand
Сезон 4 Серия 9
12 апреля 2011
Голоса Voices
Сезон 4 Серия 10
19 апреля 2011
Жажда крови Bloodlust
Сезон 4 Серия 11
26 апреля 2011
Целующий грабитель The Kissing Bandit
Сезон 4 Серия 12
3 мая 2011
Мёрдок в стране чудес Murdoch in Wonderland
Сезон 4 Серия 13
10 мая 2011
