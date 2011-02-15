В 4 сезоне сериала «Расследования Мердока» доктор Джулия Огден уезжает в Буффало. В полицейском участке ее заменяет другой патологоанатом – доктор Фрэнсис, который не особенно радуется необходимости работать вместе с детективом Мердоком. Тем временем, в реке недалеко от Торонто находят бетонный блок… с чьей-то отрубленной конечностью внутри. Вскоре выясняется, что это был далеко не последний подобный «сюрприз» для полиции. Все найденные части тела Уильям Мердок приносит в морг для экспертизы. Он подозревает, что они принадлежат не одной, а нескольким жертвам маньяка. Однако доктор Фрэнсис не проявляет к проблеме должного интереса.