Расследования Мердока 3 сезон смотреть онлайн

Murdoch Mysteries 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 февраля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 3 сезоне сериала «Расследования Мердока» главный герой приходит в себя в Бристоле. Он не помнит не только как оказался в Англии, но и кто он такой. Кроме того, за Уильямом Мердоком гонятся вооруженные незнакомцы, уверенные в том, что он кого-то убил. Местная журналистка Анна Фулфорд приходит мужчине на помощь. Она дает ему укрытие в своем доме и помогает ему разобраться в загадках его амнезии. Тем временем в Торонто доктор Джулия Огден, а также все коллеги Мердока из полицейского участка сбиваются с ног, пытаясь разыскать пропавшего детектива. Им придется собрать воедино непростой пазл.

8.3
8.2 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Расследования Мердока»

Найти Мёрдока The Murdoch Identity
Сезон 3 Серия 1
16 февраля 2010
Великая стена The Great Wall
Сезон 3 Серия 2
23 февраля 2010
Победитель Victor, Victorian
Сезон 3 Серия 3
2 марта 2010
Исчезновение Rich Boy, Poor Boy
Сезон 3 Серия 4
9 марта 2010
Другая личность Me, Myself and Murdoch
Сезон 3 Серия 5
16 марта 2010
До одиннадцати This One Goes to Eleven
Сезон 3 Серия 6
23 марта 2010
Кровь и циркачи Blood and Circuses
Сезон 3 Серия 7
30 марта 2010
Будущее не совершенно Future Imperfect
Сезон 3 Серия 8
6 апреля 2010
Любовь и останки Love and Human Remains
Сезон 3 Серия 9
13 апреля 2010
Проклятье усадьбы «Битон» The Curse of Beaton Manor
Сезон 3 Серия 10
20 апреля 2010
Палач Hangman
Сезон 3 Серия 11
27 апреля 2010
В обнажённом виде In the Altogether
Сезон 3 Серия 12
4 мая 2010
Эффект Тесла The Tesla Effect
Сезон 3 Серия 13
11 мая 2010
