Расследования Мердока
Расследования Мердока, список сезонов
Murdoch Mysteries
12+
Год выпуска
2008
Страна
Канада
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBC
Рейтинг сериала
8.7
Оцените
13
голосов
8.2
IMDb
Список сезонов сериала «Расследования Мердока»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
24 января 2008 - 17 апреля 2008
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
10 февраля 2009 - 28 апреля 2009
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
16 февраля 2010 - 11 мая 2010
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
15 февраля 2011 - 10 мая 2011
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
28 февраля 2012 - 22 мая 2012
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
7 января 2013 - 15 апреля 2013
Сезон 7 / Season 7
18 эпизодов
30 сентября 2013 - 7 апреля 2014
Сезон 8 / Season 8
18 эпизодов
6 октября 2014 - 30 марта 2015
Сезон 9 / Season 9
18 эпизодов
5 октября 2015 - 21 марта 2016
Сезон 10 / Season 10
18 эпизодов
10 октября 2016 - 20 марта 2017
Сезон 11 / Season 11
18 эпизодов
25 сентября 2017 - 19 марта 2018
Сезон 12 / Season 12
18 эпизодов
24 сентября 2018 - 4 марта 2019
Сезон 13 / Season 13
18 эпизодов
16 сентября 2019 - 2 марта 2020
Сезон 14 / Season 14
11 эпизодов
4 января 2021 - 15 марта 2021
Сезон 15 / Season 15
24 эпизода
13 сентября 2021 - 11 апреля 2022
Сезон 16 / Season 16
24 эпизода
12 сентября 2022 - 10 апреля 2023
Сезон 17 / Season 17
24 эпизода
2 октября 2023 - 8 апреля 2024
Сезон 18 / Season 18
22 эпизода
30 сентября 2024 - 14 апреля 2025
Сезон 19
1 эпизод
6 октября 2025
