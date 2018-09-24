Расследования Мердока 12 сезон смотреть онлайн

Murdoch Mysteries 12+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 24 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 12-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 12 сезоне сериала «Расследования Мердока» главный герой, наконец, отваживается создать семью. После помолвки детектив Уильям Мердок и его избранница Джулия Огден начинают строительство собственного дома. За проект берется сам знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Однако на вечеринке по случаю новоселья молодой четы погибает один из гостей. Мердоку приходится самому взяться за это расследование. Тем временем Джулия возвращается в университет, чтобы усовершенствовать свои познания в медицине, чем пользуется ее конкурентка Вайолет Харт. А Хиггинс уходит из полиции из-за конфликта с Брекенридом.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb

Список серий 12-го сезона сериала «Расследования Мердока»

Таинственный особняк Мердока Murdoch Mystery Mansion
Сезон 12 Серия 1
24 сентября 2018
Операция: Убийство Operation: Murder
Сезон 12 Серия 2
1 октября 2018
Моя большая толстая свадьба Мимико My Big Fat Mimico Wedding
Сезон 12 Серия 3
8 октября 2018
Мердок без границ Murdoch Without Borders
Сезон 12 Серия 4
15 октября 2018
Шпион, который любил Мердока The Spy Who Loved Murdoch
Сезон 12 Серия 5
22 октября 2018
Сэр. Сэр? Сэр!!! Sir. Sir? Sir!!!
Сезон 12 Серия 6
29 октября 2018
Хранитель брата Brother's Keeper
Сезон 12 Серия 7
5 ноября 2018
Утопая в деньгах Drowning in Money
Сезон 12 Серия 8
12 ноября 2018
Секреты и ложь Secrets and Lies
Сезон 12 Серия 9
26 ноября 2018
Пираты Великих озер Pirates of the Great Lakes
Сезон 12 Серия 10
7 января 2019
Аннабелла Золушка Annabella Cinderella
Сезон 12 Серия 11
14 января 2019
Шесть лучших Six of the Best
Сезон 12 Серия 12
21 января 2019
Мердок и невидимый мужчина Murdoch and the Undetectable Man
Сезон 12 Серия 13
28 января 2019
Грехи отца Sins of the Father
Сезон 12 Серия 14
4 февраля 2019
Одна минута до убийства One Minute to Murder
Сезон 12 Серия 15
11 февраля 2019
Руководство по убийству The Manual for Murder
Сезон 12 Серия 16
18 февраля 2019
Тьма перед рассветом. Часть 1 Darkness Before Dawn (1)
Сезон 12 Серия 17
25 февраля 2019
Тьма перед рассветом. Часть 2 Darkness Before Dawn (2)
Сезон 12 Серия 18
4 марта 2019
