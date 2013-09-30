Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Расследования Мердока 7 сезон смотреть онлайн

Постер к 7-му сезону сериала Расследования Мердока
Киноафиша Сериалы Расследования Мердока Сезоны Сезон 7
Murdoch Mysteries 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 30 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 7 сезоне сериала «Расследования Мердока» в Канаде бесследно исчезает дочь судового магната. Тем временем на одном из его кораблей обнаруживается мертвое тело, но полиция сомневается, что оно принадлежит пропавшей девушке. За расследование берется детектив-новатор Уильям Мердок из Торонто. В этом сезоне героя ожидают и другие захватывающие приключения. Во время велогонки таинственно погибает один из ее участников, в убийстве на киностудии подозревают изобретателя Томаса Эдисона, мужчину обвиняют в утоплении своей супруги, а один из пациентов доктора Джулии Огден умирает из-за арахнофобии.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb

Список серий 7-го сезона сериала «Расследования Мердока»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Мердок на корабле Murdoch Ahoy
Сезон 7 Серия 1
30 сентября 2013
Мердок на велогонке Tour de Murdoch
Сезон 7 Серия 2
7 октября 2013
Фильмы о приключениях детектива Уильяма Мёрдока The Filmed Adventures of Detective William Murdoch
Сезон 7 Серия 3
14 октября 2013
Возвращение Шерлока Холмса The Return of Sherlock
Сезон 7 Серия 4
21 октября 2013
Мердок и живые мертвецы Murdoch of the Living Dead
Сезон 7 Серия 5
28 октября 2013
Фобия Мердока Murdochophobia
Сезон 7 Серия 6
4 ноября 2013
Мёрдок и чудовище Loch Ness Murdoch
Сезон 7 Серия 7
18 ноября 2013
Республика Мёрдока Republic of Murdoch
Сезон 7 Серия 8
25 ноября 2013
Полуночный поезд Кингстон A Midnight Train to Kingston
Сезон 7 Серия 9
2 декабря 2013
Мёрдок и рэгтайм Murdoch in Ragtime
Сезон 7 Серия 10
6 января 2014
Путешествие к центру Торонто Journey to the Centre of Toronto
Сезон 7 Серия 11
13 января 2014
Незаконченное дело Unfinished Business
Сезон 7 Серия 12
20 января 2014
Мёрдок и мошенница The Murdoch Sting
Сезон 7 Серия 13
27 января 2014
Пятница 13. 1901 год Friday the 13th, 1901
Сезон 7 Серия 14
3 марта 2014
Шпион, который подошёл к холоду The Spy Who Came Up to the Cold
Сезон 7 Серия 15
10 марта 2014
Кунг-фу Крэбтри Kung Fu Crabtree
Сезон 7 Серия 16
24 марта 2014
Взрыв тишины Blast of Silence
Сезон 7 Серия 17
31 марта 2014
Смерть доктора Огдена The Death of Dr. Ogden
Сезон 7 Серия 18
7 апреля 2014
График выхода всех сериалов
Только в 37 лет узнала, почему сотрудники птицефабрик никогда не берут яйца категории СО: дело оказалось совсем не в размере
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше