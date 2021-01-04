Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Расследования Мердока 14 сезон смотреть онлайн

Постер к 14-му сезону сериала Расследования Мердока
Киноафиша Сериалы Расследования Мердока Сезоны Сезон 14
Murdoch Mysteries 12+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 4 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 14-й сезон сериала «Расследования Мердока»

В 14 сезоне сериала «Расследования Мердока» прославленный канадский детектив погружается в мир популярного кино. Во время постановки модного водевиля кто-то убивает одного из актеров. Однако у Уильяма Мердока есть основания полагать, что истиной целью нападения был сам великий Чарли Чаплин. Тем временем сын инспектора Брекенрида становится подозреваемым по одному из дел полицейского участка. Однако отец не позволяет Мердоку заняться расследованием и оправдать парня. Кроме того, герою предстоит спасти похищенного друга, раскрыть убийство студента и проститутки, а также спасти свою супругу из опасной ловушки.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb

Список серий 14-го сезона сериала «Расследования Мердока»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Мердок и Бродяга Murdoch and the Tramp
Сезон 14 Серия 1
4 января 2021
Грубый и взбалмошный Rough and Tumble
Сезон 14 Серия 2
11 января 2021
Код М для Мердока Code M for Murdoch
Сезон 14 Серия 3
18 января 2021
Шокирующая стоимость Shock Value
Сезон 14 Серия 4
25 января 2021
Регистрация убийства Murder Checks In
Сезон 14 Серия 5
1 февраля 2021
Министерство добродетели The Ministry of Virtue
Сезон 14 Серия 6
8 февраля 2021
Квест Мердока Murdoch Escape Room
Сезон 14 Серия 7
15 февраля 2021
Доминион Нового Южного Мимико The Dominion of New South Mimico
Сезон 14 Серия 8
22 февраля 2021
38-й особенный Мердока The .38 Murdoch Special
Сезон 14 Серия 9
1 марта 2021
Все сломано. Часть 1 Everything Is Broken (1)
Сезон 14 Серия 10
8 марта 2021
Все сломано. Часть 2 Everything Is Broken (2)
Сезон 14 Серия 11
15 марта 2021
График выхода всех сериалов
Зачем каждый прожженный автомобилист из СССР клал в бардачок мешочек соли: а еще мыло и картофелину
Вот как в СССР хозяйки «оживляли» черствый хлеб: попробовала так же – теперь буханки не выбрасываю (но есть нюанс)
Всегда отваливалась и царапала эмаль на чугуне: зачем в советских ванных клали плитку 15x15
Не можете дождаться развязки «Извне»? Нашла сериал-близнец, который ответит на все вопросы за 2 сезона — и прокатит на «американских горках»
Ни одна новинка НТВ, «Кинопоиска» и Okko не добилась такого: сериал про новую Шарапову дышит в затылок «Пацанам», «Извне» и «Эйфории»
Второй сезон сериала по «Оно» покажет то, чего в книге не было: Кинг уже дал добро — Пеннивайз окончательно сорвется с цепи
«Такого сгустка глупых героев не видала никогда»: зрители жестко разнесли новый сезон «Изгоя» на Пятом — «Просто клоунада какая-то»
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
«Значит так, братцы-кролики» — проходим тест на знание цитат из «Места встречи»: набрать 7 из 7 не у каждого получится
После титров мини-детектива Netflix с оценкой 7.6 у меня началась ломка: «3 серии болтовни, но я залип и даже забыл про еду»
А теперь «Горбатый»! Пять «Запорожцев», которые засветились в советском кино — вспомните хоть один из них?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше