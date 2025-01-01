Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Bessie Carter
Киноафиша
Персоны
Bessie Carter
Bessie Carter
Дата рождения
25 октября 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Профессия миссис Уоррен
(2025)
6.9
Жестокая любовь: История Рут Эллис
(2025)
0.0
Возмутительные
(2025)
Фильмография Bessie Carter
Жанр
Все
Драма
Исторический
Криминал
Год
Все
2025
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актриса
3
Возмутительные
драма, исторический
2025, Великобритания
6.9
Жестокая любовь: История Рут Эллис
драма, криминал, исторический
2025, Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.7
Профессия миссис Уоррен
Mrs. Warren's Profession
2025, Великобритания
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео)
Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко
Если не хватает сил на третий: вот на какой главе заканчивается второй сезон «Ванпанчмена» – в манге таких ляпов не будет
«Морозко» в детстве смотрели многие: но вот кто играл Бабу-ягу знают не все – а ведь это даже не женщина
Зендеей не ограничились: звезды Marvel захватили «Шрека 5» — в будущем мультфильме их персонажи выйдут на первый план
Тест для истинных романтиков: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свиданиями
Для семейного вечера с печеньем и какао: три волшебных зимних фэнтези, о существовании которых вы, возможно, даже не знали
Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени
А вы слышали, что сейчас в тренде микродрамы? Критики советуют сразу 2 сериала в этом жанре – не стоит пропускать
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов с «женскими» названиями по кадру: но «Девчат» здесь не ждите (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667