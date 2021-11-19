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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Между Клинтом Бартоном и Кейт Бишоп возникает «химия» в новом проморолике сериала «Соколиный Глаз»
В видео рассказывают об органичном союзе актеров и показывают моменты съемок.
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19 ноября 2021 16:24
Клинт Бартон, Кейт Бишоп и пес Лаки: персонажи «Соколиного Глаза» получили индивидуальные постеры
Также появился новый комментарий Джереми Реннера.
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18 ноября 2021 12:14
На новом постере «Соколиного Глаза» показали Кейт Бишоп, Клинта Бартона и пса Лаки
Рождественское приключение начнется уже через месяц.
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25 октября 2021 14:25
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