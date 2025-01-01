Лорн Макдональд

Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»

Сценариста арестовали, а сериал оказался на грани закрытия: эта интрижка в «Клюквенном щербете» перешла все границы

Обещали лечь пораньше, но Marvel все испортил: «Фантастическая четверка» получила дату цифрового релиза, так что про сон можно забыть

«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала

Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»

«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР

«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект

Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни

Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году

До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)