В 9 сезоне 8 серии сериала «Американская история ужасов» Брюс прибывает в лагерь накануне Хэллоуина, при этом он прерывает схватку между призраком Рихтера и Рамиресом. Он признается Ночному сталкеру, что всегда был его поклонником, а затем предлагает помочь в устранении Рихтера. Вместе с Брук и Донной в «Редвуд» приезжает журналистка бульварной газеты Стейси Филлипс. Она собирается написать материал о том, что на самом деле произошло в лагере.

Брук планирует убить журналистку, но Донна убеждает девушку, что они приехали сюда, чтобы отомстить Маргарет. В лагере Стейси погибает от рук Брюса и Рамиреса. Маргарет посвящает мужчин в свои планы – она намерена расправиться со всеми исполнителями, которые примут участие в фестивале. Исключением станет Билли Айдол. Тревор встречается с призраком Монтаны и признается ей в любви. Он собирается свести счеты с жизнью и присоединиться к Монтане, но девушка отталкивает его.

Призракам вожатых не по душе убийства, которые совершает в «Редвуде» Рихтер. Они связывают его, не давая вступить в схватку с Рамиресом. Из озера появляется призрак Бобби и утаскивает брата на дно. Лавиния и Бобби уговаривают Рихтера остаться в озере, вместе с ними.