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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 9 Серия 8

Американская история ужасов 2011 8 серия 9 сезон

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Все серии 9 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 9 / Серия 1 18 сентября 2019
Сезон 9 / Серия 2 25 сентября 2019
Сезон 9 / Серия 3 2 октября 2019
Сезон 9 / Серия 4 9 октября 2019
Сезон 9 / Серия 5 16 октября 2019
Сезон 9 / Серия 6 23 октября 2019
Сезон 9 / Серия 7 30 октября 2019
Сезон 9 / Серия 8 6 ноября 2019
Сезон 9 / Серия 9 13 ноября 2019
О чем серия

В 9 сезоне 8 серии сериала «Американская история ужасов» Брюс прибывает в лагерь накануне Хэллоуина, при этом он прерывает схватку между призраком Рихтера и Рамиресом. Он признается Ночному сталкеру, что всегда был его поклонником, а затем предлагает помочь в устранении Рихтера. Вместе с Брук и Донной в «Редвуд» приезжает журналистка бульварной газеты Стейси Филлипс. Она собирается написать материал о том, что на самом деле произошло в лагере. 

Брук планирует убить журналистку, но Донна убеждает девушку, что они приехали сюда, чтобы отомстить Маргарет. В лагере Стейси погибает от рук Брюса и Рамиреса. Маргарет посвящает мужчин в свои планы – она намерена расправиться со всеми исполнителями, которые примут участие в фестивале. Исключением станет Билли Айдол. Тревор встречается с призраком Монтаны и признается ей в любви. Он собирается свести счеты с жизнью и присоединиться к Монтане, но девушка отталкивает его.

Призракам вожатых не по душе убийства, которые совершает в «Редвуде» Рихтер. Они связывают его, не давая вступить в схватку с Рамиресом. Из озера появляется призрак Бобби и утаскивает брата на дно. Лавиния и Бобби уговаривают Рихтера остаться в озере, вместе с ними. 

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