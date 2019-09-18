В 9 сезоне 4 серии сериала «Американская история ужасов» выясняется, что в прошлом Монтана и Рамирес были любовниками. Когда-то брат девушки погиб на свадьбе Брук, теперь же Монтана хочет, чтобы Ричард отомстил за него. В настоящем Ксавье приходит за помощью к поварихе Берти, но тут появляется мистер Джинглс. Он запирает парня в духовке, а также наносит Берти несколько ножевых ударов. Поварихе удается спасти Ксавье, в ответ она просит убить ее из милосердия.

Брук оказывается в ловушке, подстроенной Донной Чемберс. Психолог хочет проверить, как отреагирует на такой «подарок» Рихтер. Вместе с мистером Джинглсом рядом с ловушкой оказывается Рамирес. Маньякам приходится побороться друг с другом за добычу, воспользовавшись суматохой, Брук сбегает. Рихтер встречается с Маргарет Вуд. Она рассказывает, что в 1970 году учинила резню в лагере, а затем подстроила все так, что в убийствах обвинили садовника. После этого признания она стреляет в Рихтера.

На звуки выстрелов прибегает Тревор, но Маргарет расправляется и с ним. На мосту Ксавье сталкивается с выжившим Рихтером. Затем он разыскивает Брук, Монтану и Маргарет. Хозяйка лагеря заявляет, что Тревора убил мистер Джинглс. В это время Донна Чемберс наблюдает за тем, как оживает Рамирес.