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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 9 Серия 4

Американская история ужасов 2011 4 серия 9 сезон

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Все серии 9 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 9 / Серия 1 18 сентября 2019
Сезон 9 / Серия 2 25 сентября 2019
Сезон 9 / Серия 3 2 октября 2019
Сезон 9 / Серия 4 9 октября 2019
Сезон 9 / Серия 5 16 октября 2019
Сезон 9 / Серия 6 23 октября 2019
Сезон 9 / Серия 7 30 октября 2019
Сезон 9 / Серия 8 6 ноября 2019
Сезон 9 / Серия 9 13 ноября 2019
О чем серия

В 9 сезоне 4 серии сериала «Американская история ужасов» выясняется, что в прошлом Монтана и Рамирес были любовниками. Когда-то брат девушки погиб на свадьбе Брук, теперь же Монтана хочет, чтобы Ричард отомстил за него. В настоящем Ксавье приходит за помощью к поварихе Берти, но тут появляется мистер Джинглс. Он запирает парня в духовке, а также наносит Берти несколько ножевых ударов. Поварихе удается спасти Ксавье, в ответ она просит убить ее из милосердия.

Брук оказывается в ловушке, подстроенной Донной Чемберс. Психолог хочет проверить, как отреагирует на такой «подарок» Рихтер. Вместе с мистером Джинглсом рядом с ловушкой оказывается Рамирес. Маньякам приходится побороться друг с другом за добычу, воспользовавшись суматохой, Брук сбегает. Рихтер встречается с Маргарет Вуд. Она рассказывает, что в 1970 году учинила резню в лагере, а затем подстроила все так, что в убийствах обвинили садовника. После этого признания она стреляет в Рихтера. 

На звуки выстрелов прибегает Тревор, но Маргарет расправляется и с ним. На мосту Ксавье сталкивается с выжившим Рихтером. Затем он разыскивает Брук, Монтану и Маргарет. Хозяйка лагеря заявляет, что Тревора убил мистер Джинглс. В это время Донна Чемберс наблюдает за тем, как оживает Рамирес.

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