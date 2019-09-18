В 9 сезоне 1 серии сериала «Американская история ужасов» в 1970 году вожатые летнего лагеря «Редвуд» втроём занимаются сексом. Проникший в домик серийный убийца расправляется с ними, а затем устраивает резню в лагере. Затем маньяк уходит, забрав с собой в качестве трофея уши убитых им людей.

В 1984 году в Лос-Анджелесе орудует серийный убийца, получивший в прессе прозвище «Ночной сталкер». После того, как на Брук Томпсон ночью нападает мужчина, она решает уехать из города и вместе с друзьями устроиться вожатой в «Редвуде». По дороге они сбивают парня, но, осмотрев его, выясняют, что он уже был ранен и отвозят в лагерь. Там за ним обещает присмотреть медсестра Рита. Маргарет Бут, владелица лагеря, устраивает прибывшим экскурсию по территории, а также намекает, что против сексуальных контактов между сотрудниками.

Вечером у костра Рита рассказывает о том, как в 1970 году садовник Бенджамин Рихтер, прозванный мистером Джинглсом, зарезал обитателей лагеря. Единственной выжившей в ту ночь стала Маргарет. Выясняется, что мистер Джинглс сбежал из психбольницы и вернулся в лагерь. Брук находит в медпункте тело парня, которого они сбили, но ей никто не верит, поскольку труп бесследно исчезает. Ночью в «Редвуде» появляется Ночной сталкер.

