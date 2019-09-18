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Американская история ужасов 2011 1 серия 9 сезон

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Все серии 9 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 9 / Серия 1 18 сентября 2019
Сезон 9 / Серия 2 25 сентября 2019
Сезон 9 / Серия 3 2 октября 2019
Сезон 9 / Серия 4 9 октября 2019
Сезон 9 / Серия 5 16 октября 2019
Сезон 9 / Серия 6 23 октября 2019
Сезон 9 / Серия 7 30 октября 2019
Сезон 9 / Серия 8 6 ноября 2019
Сезон 9 / Серия 9 13 ноября 2019
О чем серия

В 9 сезоне 1 серии сериала «Американская история ужасов» в 1970 году вожатые летнего лагеря «Редвуд» втроём занимаются сексом. Проникший в домик серийный убийца расправляется с ними, а затем устраивает резню в лагере. Затем маньяк уходит, забрав с собой в качестве трофея уши убитых им людей. 

В 1984 году в Лос-Анджелесе орудует серийный убийца, получивший в прессе прозвище «Ночной сталкер». После того, как на Брук Томпсон ночью нападает мужчина, она решает уехать из города и вместе с друзьями устроиться вожатой в «Редвуде». По дороге они сбивают парня, но, осмотрев его, выясняют, что он уже был ранен и отвозят в лагерь. Там за ним обещает присмотреть медсестра Рита. Маргарет Бут, владелица лагеря, устраивает прибывшим экскурсию по территории, а также намекает, что против сексуальных контактов между сотрудниками.

Вечером у костра Рита рассказывает о том, как в 1970 году садовник Бенджамин Рихтер, прозванный мистером Джинглсом, зарезал обитателей лагеря. Единственной выжившей в ту ночь стала Маргарет. Выясняется, что мистер Джинглс сбежал из психбольницы и вернулся в лагерь. Брук находит в медпункте тело парня, которого они сбили, но ей никто не верит, поскольку труп бесследно исчезает. Ночью в «Редвуде» появляется Ночной сталкер.
 

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