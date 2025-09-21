Меню
Сериалы
Дандадан
Статьи
Статьи о сериале «Дандадан»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Дандадан»
Вся информация о сериале
«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр
Нет канон не поменяли, но КАК же это подали.
Написать
21 сентября 2025 19:05
Продолжение увидим в следующей жизни: 3 сезон «Дандадана» будет напоминать смесь «Послезавтра» с «Битвой экстрасенсов»
Netflix не тянет кота за хвост и сразу приступает к работе.
Написать
20 сентября 2025 20:03
В Японии посмотрели и возникли вопросики: финал 2-го сезона «Дандадана» омрачен неприятным скандалом — дойдет до суда
Как бы создателям удержаться на плаву после такой ссоры.
Написать
6 сентября 2025 17:38
Насмеялись из-за 9-го эпизода «Дандадан»? А теперь о грустном: серий осталось не так много — вот даты выхода
Увы, но второй сезон близится к завершению.
Написать
2 сентября 2025 13:40
«Обалдел, когда увидел»: в «Дандадан» есть отсылка на хитовый фильм 80-х — зумеры вряд ли заметили (видео)
6 серия буквально напичкана крутыми пасхалками. Но не все из них ждал теплый прием.
Написать
17 августа 2025 13:46
Не с теми связались: «Дандадану» может выйти боком крутая отсылка в новой серии — вплоть до удаления аниме со всех площадок
Юристы уже рвутся в бой, но есть шанс, что все обойдется.
1 комментарий
14 августа 2025 07:58
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
Но к этому твисту во 2 сезоне мы вряд ли дойдем.
3 комментария
13 августа 2025 10:52
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно
Внешность еще ни о чем не говорит.
Написать
12 августа 2025 15:42
Даже в «Поднятии уровня» так не делали: аниме «Дандадан» нарушило главный закон жанра — особо оценят женщины
Необычный момент, который редко встретишь в других проектах.
11 комментариев
11 августа 2025 15:42
20:31 — прибыла Момо Аясэ: в «Магической битве» появилась главная героиня «Дандадана», и эту пасхалку заметили единицы
Судьбе красотки в мире Годжо Сатору не позавидуешь
3 комментария
20 июля 2025 07:58
Пусть Момо услышит, пусть Момо придет: опенинг 2 сезона «Дандадана» оказался с сюжетным сюрпризом — делает то, что Конспируну не светит
Да, с первого прослушивания впечатления такие себе. Но просто откройте текст.
Написать
13 июля 2025 19:05
Второй сезон «Дандадан» только начали показывать, а сюжет третьего уже известен: фанам хватит одного названия, чтобы ликовать
Конспирун, Момо, Турбо-бабка и компания с нами надолго.
Написать
12 июля 2025 16:40
Когда выйдет 2-й сезон аниме «Дандадан»: первые серии уже есть, а вот финальный эпизод будет не скоро
Это бабка у них — турбо, а вот новые эпизоды, как обычно, не спешат.
1 комментарий
11 июля 2025 21:01
Момо и Кэна меньше, Турбо-бабки — больше: в «Дандадане» изменили главных героев, и аниме стало только круче
Больше безумия и немного сальных шуточек гарантированны.
3 комментария
7 июля 2025 19:34
«Насильно тыкали лицом в фекалии»: несмотря на 8,7 у «Дандадан: Злой глаз» есть серьезные проблемы с сюжетом
И лишь пару причин сходить на фильм в кино.
Написать
20 июня 2025 09:54
После такого не восстанет: 2 сезон «Дандадана» ещё даже не вышел, но тайтл уже официально «побил» «Поднятие уровня»
Фанаты проголосовали не только лайками в соцсетях, но и хрустящими купюрами.
4 комментария
12 июня 2025 14:15
В худших традициях лучших сериалов: у продолжения «Дандадана» изумительный рейтинг, но один серьезный недостаток все же есть
Не так обидно «поймать» клиффхэнгер, сидя дома на диване, но от похода в кино, обычно, ждешь иного опыта.
1 комментарий
9 июня 2025 07:29
«Чжин-Ву, ты больше не папочка»: продолжение этого аниме ещё не вышло, но его уже оценили выше, чем «Поднятие уровня»
Старт 2 сезона уже 3 июля. Обводите дату в календаре.
7 комментариев
21 мая 2025 13:46
2 сезон «Дандадана» почти наверняка переплюнет «Поднятие уровня в одиночку» — хватило одного эпизода в трейлере, чтобы это понять
Неспроста первые серии продолжения хотят показать в кинотеатрах.
2 комментария
18 мая 2025 22:28
Есть даже тайтлы 18+: 6 аниме для тех, кто полюбил «Дандадан» всей душой (тоже дикие и крутые)
Абсурдного юмора и мрачных тем здесь в достатке.
Написать
3 апреля 2025 19:34
Даже круче «Дандадана»: об этом свежем аниме не говорят в России, зато в Японии его уже признали одним из лучших
Без красивых девочек, про ученых и Польшу, но очень интересно!
3 комментария
26 марта 2025 16:40
