Даже в «Поднятии уровня» так не делали: аниме «Дандадан» нарушило главный закон жанра — особо оценят женщины

Во втором сезоне «Дандадана» студия Science Saru выдала то, чего зрители не ждали от динамичного сёнэна: вместо погони за монстрами и взрывных сцен — медленный, почти интимный показ того, как Айра Ширатори собирается из дома. Это нарушение канонов аниме, и вот почему.

Уникальность «Дандадана»

Перед нами не просто умывание или кадр, в котором героиня «проснулась и пошла». А полная, скрупулёзная рутина: пенка, SPF, брови, ресницы — всё снято с вниманием, будто это не аниме, а рекламный ролик люксовой косметики. И этот поворот выбил зрителей из привычной колеи.

В индустрии, где персонажи могут целый сезон ходить в одной и той же одежде и с идеально нарисованным лицом, здесь сделали невозможное — показали, что героиня живая.

У неё есть плохие и хорошие дни, привычки, мелкие ритуалы, и это сразу делает её ближе.

Изменение анимации

Как правило, лицевые модели героев в аниме не меняются в ходе одного сезона, если только не происходит временной скачок, как было в Поднятии уровня». Но вы помните, чтобы Сон Джин Ву с утра умывался и выглядел помятым? Нет!

В «Дандадане» Айра предстала перед нами без макияжа и с ним, как два разных человека. Особо изменилась ее внешность благодаря линзам, появился эффект японских больших глаз.

Соцсети взорвались: кто-то признался, что теперь хочет такой же уход, кто-то шутит, что будет запускать этот отрывок каждое утро, чтобы заставить себя встать и умыться. Другие прямо говорят:

«В других сёнэнах на это бы даже секунду не потратили».

И вот в этом — уникальность «Дандадана». Он остаётся бешеным, сюрреалистичным, но в нужный момент показывает персонажей так, как их не продемонстрирует ни один другой тайтл.

