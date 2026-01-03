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Когда выйдет 3-й сезон аниме «Дандадан»: есть 2 вероятных даты, но готовьтесь запастись терпением – виной всему «Призрак в доспехах»

3 января 2026 10:23 Проверено редакцией
Когда выйдет 3-й сезон аниме «Дандадан»: есть 2 вероятных даты, но готовьтесь запастись терпением – виной всему «Призрак в доспехах»

Вероятно, что окончательная судьба тайтла станет известна 21 декабря.

Ожидание третьего сезона аниме «Дандадан» активно обсуждается поклонниками. Проект, снятый студией Science SARU по мотивам манги Юкинобу Тацу, успел завоевать аудиторию своим уникальным миксом из сверхъестественного, юмора и экшен-сцен. История о подростках, которые постоянно сталкиваются с призраками, инопланетянами и другими паранормальными явлениями, продолжит свое развитие.

Статус и предполагаемые сроки премьеры

Официальный анонс третьего сезона состоялся в сентябре 2025 года, практически сразу после финала второго. Несмотря на радостную новость, конкретная дата выхода до сих пор не раскрыта.

Среди поклонников ходят два основных прогноза. Самые оптимистичные зрители надеются на премьеру уже в 2026 году, ведь прошлый раз студия уложилась в полгода между анонсом и стартом показа.

Когда выйдет 3-й сезон аниме «Дандадан»: есть 2 вероятных даты, но готовьтесь запастись терпением – виной всему «Призрак в доспехах»

Однако более вероятной датой многие считают 2027 год. Основной причиной возможной задержки называют загруженность студии Science SARU другими проектами, такими как новый «Призрак в доспехах» и «Ведьма из Монголии», выход которых намечен на 2026-й.

Возможно, точная дата станет известна под конец декабря – 20 и 21 числа пройдет выставка JUMP FESTA 2026. Это мероприятие традиционно служит площадкой для громких анонсов, и поскольку «Дандадан» будет представлен в программе события, фест может пролить свет на дату премьеры и прочие детали.

Трейлеров пока нет, и, как это обычно бывает, они ожидаются лишь за несколько месяцев до старта показа. Зато можно полюбоваться постерами для JUMP FESTA.

Сюжетные ожидания: какие приключения ждут героев?

Продолжение, вероятнее всего, начнется с завершения арки с Кайдзю – гигантским монстром, угроза которого стала главным клиффхэнгером второго сезона. Далее, если создатели будут четко следовать манге, зрителей ждет масштабная сюжетная арка под названием «Космические глобалисты».

По сюжету главным героям предстоит столкнуться с могущественной группой инопланетян, которые намерены уничтожить Землю. Это значит, что зрителей ждут не менее безумные и зрелищные битвы, а также дальнейшее развитие отношений между персонажами.

Когда выйдет 3-й сезон аниме «Дандадан»: есть 2 вероятных даты, но готовьтесь запастись терпением – виной всему «Призрак в доспехах»

Команда и студия

Производством третьего сезона по-прежнему занимается студия Science SARU. Поклонники могут быть спокойны за сохранение уникальной атмосферы «Дандадана» – ожидается, что у штурвала останутся те же ключевые создатели: режиссеры Фуга Ямасиро и Абель Гонгора, а также сценарист Хироси Секо, известный работой над «Атакой титанов».

Пока студия готовит продолжение, фанатам остается внимательно следить за официальными анонсами и перечитывать оригинальную мангу, которая продолжает публиковаться и на сегодняшний день насчитывает уже более двадцати томов.

Когда выйдет 3-й сезон аниме «Дандадан»: есть 2 вероятных даты, но готовьтесь запастись терпением – виной всему «Призрак в доспехах»

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Фото: Кадр из аниме «Дандадан»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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